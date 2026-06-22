Screenbound, le jeu d’aventure mêlant plateforme 2D et 3D développé sous le concept de « 5D », a été officiellement annoncé pour la Nintendo Switch 2, avec une sortie programmée au 10 septembre 2026. L’éditeur a confirmé que le titre bénéficiera d’une édition physique, en plus de la version numérique, via une carte Game Card traditionnelle.

Le jeu s’articule autour de l’utilisation du Qboy, un appareil mystérieux découvert dans le garage de la mère du protagoniste. Cet artefact, une console portable atypique, possède la capacité de fracturer la réalité lorsque mis sous tension. Screenbound propose ainsi une expérience de gameplay dual-dimensionnel où le joueur contrôle simultanément une version 2D et une version 3D de son personnage. Les actions effectuées dans l’une des dimensions se répercutent dans l’autre, bien que les règles physiques et les interactions diffèrent selon le plan d’existence. Cette mécanique centrale impose une approche stratégique où le joueur doit constamment analyser les deux réalités pour progresser.

L’aventure se déroule dans un monde inconnu, où le joueur navigue entre un environnement 3D stylisé et un univers 2D rétro en pixel art, chacun présentant des défis distincts. Le système de jeu repose sur la résolution d’énigmes complexes exigeant une compréhension fine des deux dimensions, combinant logique, timing et changement de perspective. Les plateformes, ennemis et objets interactifs n’apparaissent pas systématiquement dans les deux mondes, forçant le joueur à rester attentif aux différences entre les réalités pour avancer.

Au fil de l’exploration, le joueur débloque de nouveaux outils et compétences qui élargissent les possibilités de résolution des énigmes. L’accent est également mis sur la narration environnementale, permettant de découvrir une histoire unique à travers l’observation des détails et des environnements atypiques. Le jeu promet une expérience immersive où chaque zone recèle des secrets et des éléments narratifs à interpréter, renforçant la dimension exploratoire de l’aventure.

Visuellement, Screenbound se distingue par un mélange de styles contrastés : un rendu 3D aux couleurs vives et des graphismes 2D inspirés des jeux rétro, créant un contraste visuel saisissant. Le titre se positionne comme une expérience innovante dans le genre de la plateforme, en intégrant une dimension supplémentaire – d’où le terme « 5D » – qui pousse le joueur à exploiter pleinement les capacités du Qboy pour surmonter les défis proposés.