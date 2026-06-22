Square Enix a récemment procédé à une mise à jour de la jaquette de Kingdom Hearts Collection [1-3] pour la Nintendo Switch 2, après que des joueurs aient émis des doutes sur l’origine de l’image originale. Les accusations portaient sur une possible utilisation de l’intelligence artificielle pour générer certains éléments de l’artwork, notamment les bâtiments et les nuages en arrière-plan. La nouvelle version, désormais dépourvue de ces éléments, est progressivement diffusée auprès des détaillants pour mise à jour de leurs fiches produits.

Les joueurs avaient rapidement relevé des incohérences dans les proportions et les détails de l’artwork initial, ce qui avait soulevé des questions sur son authenticité. Une explication partielle a été proposée par l’utilisateur Bluesky Kahene, suggérant que l’artiste original, Tetsuya Nomura – créateur de la série Kingdom Hearts –, aurait réalisé le dessin des personnages, avant qu’une IA ne soit éventuellement utilisée pour ajuster leurs positions. Malgré cette clarification, l’éditeur a choisi de remplacer l’image par une version retravaillée, supprimant les éléments jugés problématiques.

La nouvelle jaquette, désormais visible sur certains sites de vente, présente une composition plus épurée, centrée sur les personnages emblématiques de la série. Bien que cette modification ne soit pas encore généralisée à tous les revendeurs, elle marque une réponse de Square Enix aux critiques concernant la qualité et l’authenticité de l’artwork initial.

Nouvelle jaquette

Ancienne jaquette