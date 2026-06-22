Les fans peuvent découvrir le charme de la collection dans une toute nouvelle bande-annonce.

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust ont le plaisir d’annoncer l’ouverture des précommandes numériques pour BLUE REFLECTION Quartet, en prévision de sa sortie le 30 juillet 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ et PC Windows via Steam®. Pour célébrer l’événement, une toute nouvelle bande-annonce ainsi qu’une nouvelle illustration de Mel Kishida, character designer et superviseur général, ont été dévoilées.

Dans l’attente de revivre l’univers magique de BLUE REFLECTION, les fans peuvent désormais précommander la version standard en format numérique. Toute personne précommandant le titre en version numérique avant le 29 juillet recevra un ensemble spécial de quatre cadres photo, utilisables dans le mode photo de BLUE REFLECTION: Second Light, l’un des titres de la série console inclus dans la compilation Quartet.

BLUE REFLECTION Quartet permettra aux fans de retrouver l’héroïque série de RPG, explorant les liens émotionnels entre les étudiantes alors qu’elles affrontent les défis de leur environnement scolaire et libèrent le potentiel de leurs formes magiques appelées Reflectors. Dans BLUE REFLECTION Quartet, le coffret ultime réunissant les quatre titres de la série BLUE REFLECTION, les joueurs redécouvriront les deux jeux de la série BLUE REFLECTION sur consoles, un scénario résumant les événements des 24 épisodes de l’anime BLUE REFLECTION: RAY, et, pour la première fois, le titre PC et mobile BLUE REFLECTION: SUN sera porté sur consoles. Chaque titre bénéficiera de fonctionnalités exclusives à leur version Quartet, permettant aux joueurs de se lancer dans ces aventures émouvantes d’une manière inédite.

De plus, BLUE REFLECTION Quartet introduira une base de données « Références », permettant aux joueurs d’approfondir leur compréhension de l’univers de BLUE REFLECTION, tout en offrant un aperçu des relations entre les personnages et des éléments de construction du monde.

BLUE REFLECTION Quartet est actuellement en développement et sa sortie en version numérique est prévue pour le 30 juillet 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™ et PC Windows via Steam®. BLUE REFLECTION Quartet inclura les voix japonaises avec des textes en anglais uniquement.