Atari et le studio Jasozz Games ont annoncé que le jeu de tir à la première personne CULTIC sortira sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 23 juillet 2026, au prix de 19,98 dollars. Cette version console regroupera l’intégralité du contenu disponible à sa sortie, à savoir CULTIC: Chapter One et CULTIC: Chapter Two, pour un total de 23 cartes incluant des modes narratifs et un mode Survival basé sur des vagues d’ennemis.

CULTIC trouve son origine dans le travail d’un développeur solo, Jason Smith, qui l’a initialement publié sur PC via Steam en 2022. Le jeu s’inspire des classiques des années 90 comme Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II et Resident Evil 4, combinant un gameplay de tir avec une esthétique rétro pixelisée et une ambiance sombre. Les joueurs peuvent choisir entre une approche rapide et directe ou une stratégie plus réfléchie, exploitant les mécaniques de physique et d’interactivité environnementale qui ont contribué à sa réputation dans la communauté des rétro-shooters.

Le titre a rapidement gagné en popularité grâce à ses combats satisfaisants, son niveau de détail et son accessibilité, accumulant des critiques « extrêmement positives » sur Steam. L’adaptation console conserve l’essence du jeu original tout en bénéficiant des avancées techniques d’un moteur moderne, offrant un monde en 3D et une expérience adaptée à différents styles de jeu. Après avoir terminé l’histoire principale, les joueurs peuvent s’essayer au mode Survival, qui propose un défi supplémentaire sous forme de vagues d’ennemis à affronter.

L’édition console se distingue par son contenu complet dès le lancement, sans nécessiter d’achat additionnel pour les chapitres ou les extensions. Les joueurs disposeront ainsi d’un arsenal varié d’armes et d’explosifs des années 50, tout en devant gérer leur positionnement et leur mobilité pour survivre dans un environnement hostile peuplé de cultistes. Les combats, rapides et mortels, exigent une prise de décision constante, que ce soit en adoptant une tactique agressive ou en privilégiant la défense et la manipulation des ennemis.