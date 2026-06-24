Quand on pense Nintendo, on pense souvent aux Mario, Animal Crossing, Yoshi, Pokémon ou encore Pikmin, des licences axées pour toute la famille. Cependant, derrière ces figures de proue se cachent des titres plus confidentiels comme les visual novels Emio mais aussi certains titres beaucoup plus exigeants. C’est le cas du jeu que nous avons reçu en test. Star Fox est le remake de Lylat Wars (qui est lui-même un reboot), sorti originellement en 1997 sur Nintendo 64. Après un premier remake sur Nintendo 3DS, est-ce que le titre, disponible le 25 juin 2026 à cinquante euros sur l’eShop et à soixante en physique, est le prochain must have pour la Nintendo Switch 2 ?

Le retour de Star Fox dans un écrin magnifique

Star Fox débarque sur Nintendo Switch 2 avec une refonte graphique complète du titre. Nous incarnons Fox McCloud, pilote d’élite et leader de Star Fox, une équipe de mercenaires. Alors que le monde risque de tomber sous le joug de l’impitoyable Andross, le général Pepper, commandant en chef de la défense de Corneria, nous missionne de libérer le système solaire de Lylat. Star Fox est un rail-shooter, genre assez niche, dans lequel nous contrôlons un vaisseau en perpétuel mouvement. Notre objectif est de réussir à survivre à chaque niveau, en essayant si possible, de réaliser le meilleur score. Chaque niveau repose sur la même architecture : après avoir été briefé par le commandant en chef, nous arrivons sur une planète à bord d’un vaisseau. Nous allons devoir à la fois détruire les adversaires que nous croisons sur notre passage tout en esquivant les nombreux obstacles dans le décor. Chaque niveau se termine par un combat de boss en plusieurs phases à la difficulté relevée, où nous allons devoir apprendre les patterns tout en esquivant des coups souvent dévastateurs. Les ennemis et les dangers sont nombreux, et surtout, nécessitent une attention de tous les instants. Il faut surveiller au sol les nombreuses tourelles, surveiller dans notre dos les ennemis qui voudraient nous surprendre, surveiller dans les airs et bien sûr, en face de nous. Pour « compenser » ces menaces, Star Fox propose une prise en main ultra-accessible : il suffit de quelques minutes, même pour les néophytes, pour apprivoiser le titre. Nous pouvons nous déplacer de droite à gauche, de bas en haut, mais nous pouvons aussi faire des tonneaux et d’autres cascades pour esquiver les tirs ennemis. Nous avons une barre d’énergie qui nous permet de réaliser la plupart des cascades, mais qui sert aussi à freiner et à accélérer. La gestion intelligente de cette barre est indispensable pour notre survie, car comme les dangers sont omniprésents, il faut réaliser les bons choix aux bons moments. L’attaque est elle aussi très simple : nous avons un bouton pour tirer un laser. Nous pouvons charger le laser pour créer un missile à tête chercheuse (qui peut détruire plusieurs ennemis en zone) et nous possédons aussi des bombes en quantité limitée qui peuvent infliger de lourds dégâts.

Un titre toujours aussi exigeant, à ne pas mettre dans toutes les mains

Dans Star Fox, nous conduirons en grande partie du temps l’Arwing, le vaisseau spatial iconique de la licence, mais nous aurons aussi de rares phases à bord d’autres véhicules, comme le Landmaster, un tank assez lent capable de détruire l’ennemi de l’intérieur. Nous aurons aussi, en plus des phases de rail-shooter classique, des passages en arène dans laquelle nous affronterons des ennemis dans un périmètre assez serré. Lors de ces moments, nos déplacements comptent double car le moindre faux mouvement peut nous amener à foncer sur un ennemi. L’aventure n’est pas « linéaire ». En fonction de ce que nous faisons en mission, nous pouvons débloquer un chemin alternatif avec de nouvelles missions ! À vous de voir si vous préférez faire le jeu en ligne droite ou si vous aimez les petits défis. En plus de la campagne principale, le titre propose un mode défi où nous refaisons les quêtes avec des défis précis (et parfois irréalisables en une seule fois) qui nous amènent à penser différemment chaque niveau. Nous avons finalement un mode combat dans lequel nous pouvons être en équipe de 4 vs. 4 contre des bots ou en ligne. Ce mode, assez amusant à plusieurs avec des amis, nous demande soit de contrôler des zones, de collecter de l’énergie, ou de ramener à la base une cargaison volée. Le jeu propose quelques objets pour pimenter la partie, comme de lourds lasers ou des téléporteurs qui font qu’en marge de l’objectif principal, les joueurs se battent entre eux pour récupérer ces puissants bonus. Le Nintendo Switch Online est obligatoire pour jouer en ligne. Notons aussi qu’en réalisant des missions dans la campagne, nous gagnons des objets de « customisation » pour les modes en ligne, comme des avatars et des accessoires à nous équiper lors de nos sessions avec la caméra de la Nintendo Switch 2, ainsi que des pages pour le visionneur holographique, sorte d’encyclopédie pour mieux connaître l’univers de la licence. Star Fox est un remake réussi à double-face : les fans de la licence vont être ravis de ce retour, qualitatif à bien des égards alors que les néophytes pourraient être décontenancés par cette découverte. Le titre est dans la parfaite continuité des précédents opus, avec un travail graphique considérable qui relègue l’opus 3DS aux oubliettes alors qu’à l’époque il était déjà satisfaisant à bien des égards. Nintendo semble avoir écouté les attentes des fans et offre à ce titre culte un écrin fabuleux. C’est un jeu étrange dans le sens où les grandes qualités du jeu peuvent être aussi ses défauts en fonction du type de joueurs que vous êtes. Star Fox est difficile, exigeant, et le côté « impitoyable » du titre qui punit la moindre oisiveté peut autant plaire que décevoir.

Un doublage en français intégral et des musiques toujours géniales

Le mode « standard » de la campagne, dans lequel « l’expérience est équilibrée », offre une difficulté très relevée qui met nos talents (et notre patience) à l’épreuve. À titre de comparaison, nous qui découvrions le jeu, nous avons recommencé au bas mot une bonne trentaine de fois le boss final, le temps de comprendre et maîtriser ses patterns. Sa durée de vie dépend encore de vous : dans les faits, Star Fox est très court. Nous atteignons les crédits en deux – trois heures, et pour cinquante euros, les joueurs qui n’aiment pas le scoring pourraient à juste titre se sentir déçus. Les défis consistent à refaire les missions avec des objectifs spécifiques, ce qui, dans les faits, n’apporte pas un réel renouvellement. Cependant, les fans de rail-shooter et les passionnés de scoring seront ravis : les missions sont corsées à souhait, et le jeu invite à refaire encore et encore les missions, à la fois pour débloquer le mode expert, mais aussi pour réussir cet infernal mode expert. Les modes défis sont autant d’arguments pour maîtriser chaque niveau à la perfection. Bien sûr, il existe le mode facile pour ceux qui veulent faire le jeu sans se prendre la tête… mais pour ces joueurs, l’addition risque d’être très salée et l’intérêt d’un Star Fox est plus que limité si vous ne souhaitez que découvrir l’histoire. Cette dernière est par ailleurs peu satisfaisante : si les cinématiques donnent envie, la durée de vie très courte nous donne finalement un aspect assez mitigé, comme si l’équipe Star Fox réussissait à détruire un fléau présenté comme indestructible en deux temps trois mouvements. Là encore, les joueurs qui sont juste là pour le plaisir du scoring ou alors par nostalgie seront ravis du travail graphique considérable qui respecte le titre originel alors que les joueurs plus « casuals » qui cherchent une grande aventure se sentiront plus frustrés qu’autre chose. Le gameplay est très agréable, les boss et les difficultés sont bien pensés, et Star Fox respecte l’identité des précédents opus en apportant une fluidité exceptionnelle au titre. À force de travailler ses gammes, il y a un vrai plaisir manette en main à maîtriser les niveaux et à connaître l’emplacement de chaque ennemi. Le jeu apporte aussi un important sentiment de satisfaction quand, après d’innombrables ratés, nous arrivons enfin à tuer ce boss casse-pied. Comme souvent chez Nintendo, le level design est impeccable et il faut noter à quel point les difficultés sont variées malgré un gameplay accessible et des niveaux à l’architecture reconnaissable. La durée de vie est courte, mais les dangers sont nombreux et testent à la fois notre précision, notre dextérité et nos réflexes. Concernant le mode combat, difficile d’avoir un avis tranché dessus. Dans les faits, le concept est sympathique et agréable, mais nous savons que toute expérience multijoueur en ligne dépend des joueurs… et de Nintendo. En l’état, ces trois modes, avec des mises à jour voire même un mode compétitif, a un vrai potentiel, mais qu’en sera-t-il réellement ? Nous avons cette crainte que le mode soit finalement abandonné par les joueurs après quelques mois. Le jeu propose un mode coopératif, où chaque joueur tient un Joy-Con et où les tâches sont séparées, un peu à la manière de Mario Kart: Double Dash!!. Le premier joueur s’occupe de la conduite du véhicule alors que le deuxième gère l’offensive. Le concept est alléchant… mais sur un jeu comme Star Fox, aussi exigeant, c’est le meilleur moyen de perdre des amitiés. Plus sérieusement, le mode coopération n’est pas très agréable, car il donne une sensation encore plus grande de frustration, et les sensations avec le Joy-Con seul en main, même avec le mode souris pour tirer, ne sont pas très satisfaisantes.

La meilleure version pour découvrir Star Fox

Nous l’avons déjà mentionné, mais si Star Fox 64 3D apportait un bond graphique considérable pour l’époque, Star Fox sur Nintendo Switch 2 l’enterre totalement. Le jeu est sublime : les planètes grouillent de vie, de détails, et même si le concept du rail-shooter nous empêche de nous attarder dans les décors, nous ne pouvons que saluer le travail des développeurs. Certaines zones sont cependant plus réussies que d’autres. Les cinématiques sont aussi sublimes et le design des personnages est une véritable réussite. Le côté « film » de Star Fox est encore sublimé par ce travail, et honnêtement, nous aurions pu nous asseoir popcorn à la main sur notre canapé en suivant les aventures épiques de Fox McCloud. La bande-son n’est pas en reste, même si quelques points viennent ternir l’admirable travail de Nintendo. La musique est prenante, et les titres iconiques du jeu sont superbement retravaillés pour un plaisir aux oreilles intact. Le titre est intégralement doublé en français, ce qui est aussi génial… que frustrant. Expliquons-nous : nous sommes ravis d’entendre des doubleurs français de renom sur une licence aussi culte, qui font par ailleurs un très bon travail. Cependant, et nous savons que cette impression touche qu’une minorité des personnes, mais avoir des voix aussi cultes dans Star Fox gêne parfois à l’immersion. Entendre Fox McCloud avec la voix de Fry dans Futurama ou reconnaître la voix de Ross dans Friends, des personnages avec qui nous avons grandi, nous sort de l’univers Star Fox et nous ramène à d’autres lieux. Nous avons néanmoins conscience que ces critiques ne gêneront pas la majorité du public et qu’une version française de qualité est appréciable. Il faut aussi noter que le doublage n’est peut-être pas assez fourni pour le jeu : à force de recommencer les niveaux pour réussir un passage compliqué, nous entendons certains doublages qui se répètent, encore et encore, ce qui crée un sentiment de lassitude à force. Un peu plus de variété aurait été vraiment appréciable. Faut-il craquer pour cinquante (ou soixante) euros ? À vous de voir quel type de joueurs vous êtes. Si vous aimez les jeux difficiles, que vous êtes déjà fans de la licence, et que le scoring vous plaît, alors foncez. Star Fox est toujours aussi jouissif, et le nouvel écrin apporté par Nintendo vaut le détour. En revanche, si vous cherchez un jeu détente, une expérience plus « moderne » (le rail-shooter est un genre niche), une histoire poussée, ou peut-être que vous avez l’image de Nintendo comme le développeur pour toute la famille, alors peut-être que le titre n’est pas fait pour vous. Star Fox est un excellent jeu, mais un jeu difficile, qui oblige à répéter les niveaux encore et encore, et nous ne sommes pas sûrs par exemple qu’un enfant puisse prendre beaucoup de plaisir avec un titre aussi exigeant. Notez aussi que les plus curieux qui hésitent peuvent aller tester Star Fox 64 (Lylat Wars) sur le Nintendo Switch Online pour se donner un premier aperçu du titre, même si le travail graphique réalisé transforme radicalement l’expérience.