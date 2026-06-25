Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition a été officiellement annoncé pour une sortie au Japon le 29 octobre 2026. Cette annonce, relayée par le Weekly Jump, confirme la présence du jeu sur la nouvelle console de Nintendo, après une première confirmation en décembre 2024 concernant la « famille de systèmes Nintendo Switch ». L’édition physique inclura le « Infinity Castle – Part 1 Character Pass ».

Aniplex et CyberConnect2, respectivement éditeur et développeur du titre, confirment que cette version Nintendo Switch 2 Edition proposera une expérience similaire à celle des autres plateformes, avec une sortie simultanée en digital et en physique. Le prix de l’édition physique est fixé à 7 810 yens au Japon. Par ailleurs, un « Upgrade Pack » a également été annoncé, mais aucune information concernant son prix ou sa date de sortie n’a été communiquée pour l’instant.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 est un jeu de combat en arène qui fait suite au premier opus, The Hinokami Chronicles. Ce dernier avait dépassé les 4 millions d’exemplaires écoulés en cumulant ventes physiques et digitales à l’échelle mondiale. Le jeu original était sorti le 1er août 2025 au Japon et le 5 août 2025 en Occident sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.

Le mode Histoire du deuxième volet reprendra là où le premier s’était arrêté, permettant aux joueurs de suivre à nouveau Tanjiro Kamado. Les arcs « Entertainment District Arc », « Swordsmith Village Arc » et « Hashira Training Arc » seront de retour, offrant aux fans l’opportunité de revivre des moments marquants de l’univers de Demon Slayer. Le roster de personnages jouables sera considérablement élargi, avec plus de 40 combattants disponibles dès la sortie, incluant les neuf Hashira, les plus hauts gradés de la Demon Slayer Corps. Les personnages ajoutés via les mises à jour post-lancement du premier jeu, notamment ceux issus de l’arc « Entertainment District Arc », seront également présents dans le roster de base de cette édition. Parmi les nouveaux venus, Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji, deux Hashira ayant affronté des Upper Rank de la Twelve Kizuki, feront leur apparition.