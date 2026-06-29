L’éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. lancera le 17 septembre la mise à jour de la Version 2.60 de Granblue Fantasy Versus: Rising (GBVSR), développé par Arc System Works Co., Ltd. sur PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam.

En plus de cette mise à jour, une version Nintendo Switch™ 2 de GBVSR sortira le même jour, accompagnée d’un bonus de transfert de données de sauvegarde depuis Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, le dernier épisode de la série d’action RPG Granblue Fantasy: Relink.

À propos de la Version 2.60

La toute dernière mise à jour de GBVSR, la Version 2.60, sortira le 17 septembre et inclura Id, un nouveau personnage jouable en tant que DLC et issu de Granblue Fantasy: Relink. Les joueurs pourront découvrir comment cet épéiste de Zegagrande, autrefois adversaire de l’équipage dans Relink et désormais transformé, utilise sa puissance draconique pour affronter les puissants combattants de GBVSR.

Cette mise à jour inclura également le nouveau terrain “Archipel d’Ainsteddo”, une nouvelle mécanique de jeu, des ajustements d’équilibrage pour plusieurs personnages, et bien plus encore. Plus d’informations seront disponibles prochainement.

Sortie de GBVSR sur Nintendo Switch™ 2 le 17 septembre

Le 17 septembre, GBVSR fera ses débuts tant attendus sur Nintendo Switch™ 2.

La version Nintendo Switch™ 2 de GBVSR sortira avec l’intégralité des 40 personnages, y compris Id et d’autres personnages auparavant disponibles en DLC. Elle inclura également un mode multijoueur en réseau local, permettant aux joueurs d’affronter n’importe qui, n’importe où, avec le personnage de leur choix.

Les fonctionnalités phares de GBVSR, telles que le mode Histoire et les très appréciées Figurines virtuelles seront bien sûr aussi disponibles pour le plus grand plaisir des joueurs.

Bonus de transfert de données de sauvegarde pour Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Les joueurs pourront synchroniser leurs données de sauvegarde depuis Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, dont la sortie est prévue le 9 juillet, afin de recevoir des objets bonus dans GBVSR, tels qu’un skin d’arme pour Id et l’avatar pour le lobby « La chamane du Salut » à l’effigie de Lyria.

Sorti le 14 décembre 2023, Granblue Fantasy Versus: Rising* est un jeu de combat édité par Cygames, Inc. et développé par ARC SYSTEM WORKS, disponible au prix de 49,99 € (Standard Edition), 74,99 € (Deluxe Edition) ainsi qu’en version gratuite (Free Edition) sur PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam. La version Nintendo Switch™ 2 sortira le 17 septembre 2026.