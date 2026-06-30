Combattez pour sauver l’humanité sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2

Aujourd’hui, Saber Interactive, en collaboration avec Universal Products & Experiences, a dévoilé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Turok: Origins. Prévu pour cet automne sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, ce shooter de science-fiction au rythme effréné donne un nouveau souffle à la légendaire franchise de chasse aux dinosaures, avec un nouveau look et un gameplay proposant de l’action en solo et en coopératif. Regardez dès maintenant la nouvelle bande-annonce de gameplay et plongez dans la légende réinventée de Turok: Origins !

Dans Turok: Origins, les joueurs endosseront le rôle de l’Ordre mystique des Turok, gardiens héroïques dotés d’un pouvoir inimaginable, engagés dans une lutte pour la survie contre des dinosaures féroces et une terrifiante menace extraterrestre cherchant à anéantir toute vie humaine dans la galaxie. Déchaînez des attaques dévastatrices sur vos ennemis à l’aide d’armes et de capacités puissantes, dans une action à la première comme à la troisième personne. Lancez-vous dans une aventure aux enjeux colossaux à travers les terrifiantes et magnifiques Terres Perdues, seul ou avec des amis, et percez les mystères qui détiennent la clé pour sauver l’humanité.

Principales caractéristiques du jeu