Après Splatoon, Splatoon 2 et Splatoon 3, la géniale licence de Nintendo commençait à s’enliser avec des jeux qui, mine de rien, ressemblaient plus à des mises à jour très réussies que de véritables nouveaux opus. L’éditeur japonais semble l’avoir compris en nous proposant Splatoon Raiders, un nouveau titre tiré de la licence jouable en solo comme en multijoueur. Nous avons eu la chance de jouer quelque temps à celui-ci. Quelles sont nos premières impressions sur ce titre qui sera disponible le 23 juillet 2026 entre cinquante et soixante euros sur l’eShop comme en physique ?

Le retour d’une licence adorée dans un nouveau format

Avant-propos : comme toujours, nous préférons vous prévenir que notre retour n’est effectué que sur une petite durée de jeu. Ce n’est pas suffisant pour donner un avis complet sur le titre. Splatoon Raiders nous met dans la peau du mécano des Tridenfer (trio musical de Splatoon 3). Ces derniers décident de partir à une chasse aux trésors sur un archipel autrefois englouti sous la mer qui a refait surface. Cependant, l’hélicoptère dans lequel le trio se trouve s’écrase et nous nous retrouvons coincés sur l’archipel ! Loin de se décourager, cet accident est finalement une bénédiction qui va nous amener à explorer ces îles et récupérer tous les trésors qui s’y trouvent. Après avoir créé notre personnage (les possibilités sont limitées mais suffisantes), attaquons-nous au gameplay. Le titre est une sorte, toute proportion gardée, de Salmon Run amélioré. Nous débarquons sur une île avec plusieurs niveaux à visiter. Chaque niveau a ses propres caractéristiques, son propre level design, et ses propres difficultés. Ceux qui ont déjà joué à la licence ne seront pas dépaysés car les commandes ressemblent ostensiblement aux autres opus. Nous avons une arme, un bonus, ainsi qu’un « ultime » à activer. Les déplacements se font à l’aide de l’encre que nous disséminons, et nous devons gérer nos munitions (l’encre) tout en utilisant le gyroscope pour bien se situer. Là où Splatoon Raiders se démarque des autres titres de la licence, c’est dans son côté RPG avec la possibilité de personnaliser notre réservoir. Le jeu propose trois réservoirs différents qui ont chacun leurs gadgets et leurs talents. Le premier, axé sur la mobilité, possède des gadgets qui permettent notamment de sauter dans une zone en y créant une explosion ou de lancer un boomerang. Le deuxième, plus axé tactique, peut placer une tourelle qui tire automatiquement sur les ennemis. Le dernier, plus axé « tanking », a par exemple une énorme hache à lancer sur les adversaires en ligne droite et qui explose. Nous pouvons équiper jusqu’à deux gadgets par réservoir, et ces gadgets peuvent être équipés de composants. Les composants, ce sont des bonus qui permettent de renforcer certains aspects de nos gadgets. Le saut explosif du réservoir « mobile » peut être équipé de petites explosions mais nous pouvons choisir d’agrandir la zone d’explosion ou sa puissance. Chaque composant a une taille plus ou moins grande, et nous devons créer quelque chose qui correspond à nos envies en fonction de la limite de taille.

Énormément de possibilités pour créer son build parfait

Splatoon Raiders propose une centaine de variantes d’armes, avec le pinceau, le liquidateur, le rouleau (et certainement d’autres que nous n’avons pas vues), ce qui nous permet finalement de créer un ensemble vraiment unique, car une arme lente peut être utilisée avec un réservoir mobile et inversement ! Nous avons aussi vu les reliques, des objets que nous récupérons qui permettent d’obtenir des talents spécifiques. Nous avons par exemple essayé une relique qui nous permettait de faire un double saut avant d’en choisir une qui diminuait notre consommation d’encre. Finalement, nous avons vu les ultimes : notre personnage est équipé d’un robot qui va l’aider dans sa tâche tout en tirant sur les ennemis. L’ultime va dépendre de qui se trouve à l’intérieur de la machine. Par exemple, Pasquale peut balancer un requin sur une grande ligne droite qui ressemble un peu au Cavalsquale. En plus de ces nombreux éléments de personnalisation, il faut aussi prendre en compte que nous pouvons améliorer notre personnage (vie, dégâts des armes ou des gadgets) et que nous gagnons de l’expérience ! En termes de progression, nous avons pu voir quasiment une île complète. Celle-ci était constituée de plusieurs niveaux avec des objectifs plus ou moins différents. Nous avons vu des niveaux « normaux » dans lesquels nous allons chercher des minerais à percer. Dans ces derniers, nous débarquons sur une carte où sont placées plusieurs de ces précieuses ressources. Problème, les salmonoïdes (les « monstres » du jeu) trainent souvent dans le coin et nous empêchent de les récupérer ! Dans les niveaux que nous avons vus, il y a plusieurs petits cristaux et un plus grand. Si le robot qui nous accompagne peut facilement briser les petites gemmes, il faut récupérer des œufs de poisson (en tuant des ennemis) pour lui donner la force de casser les plus grands. En fonction de l’ennemi tué, nous aurons parfois des méga-œufs qui valent cent œufs ! Le level design enchaîne les phases de combats et les phases de platformer où nous allons par exemple nous déplacer sur une planche de surf ou bien voler à l’aide d’une fleur. Nous avons exploré des niveaux qui ressemblent à des arènes, où les ennemis arrivent par vagues et où nous devons tuer un maximum d’ennemis dans un temps limité pour descendre de plus en plus bas au sous-sol et affronter un boss. Nous avons aussi vu un niveau où les vagues d’ennemis arrivent inexorablement et où nous devions survivre jusqu’à la fin du temps indiqué, ainsi qu’un autre où nous avons été obligés d’utiliser une arme et un réservoir spécifiques pour réaliser différents objectifs (comme tuer des ennemis ou détruire des objets). Finalement, nous avons terminé l’exploration de l’archipel sur un combat de boss où nous avons affronté une créature bien coriace avec plusieurs phases qui a mis nos réflexes à l’épreuve.

Un bon moment seul ou à plusieurs mais aussi quelques doutes

Seul, Splatoon Raiders est agréable et sympathique. Il apporte un vent de fraicheur à la franchise avec une expérience peut-être un peu trop classique dans sa construction mais qui reste jubilatoire à bien des égards. Les niveaux sont bien conçus, variés, avec le bestiaire connu de Splatoon, et quel plaisir de pouvoir améliorer tout son équipement (et de trouver de nouvelles armes au fil des niveaux !). Il faut voir dans la durée, mais si le contenu est là, alors Splatoon Raiders pourrait être un jeu parfait pour ceux qui cherchent un FPS à la fois accessible et sympathique sur la Nintendo Switch 2. À plusieurs, le jeu devient beaucoup plus difficile : les ennemis sont plus forts et c’est une nouvelle expérience qui se retrouve face à nous, où la synchronisation et l’entente sont indispensables pour la réussite des niveaux. Nous n’avons pas pu voir exactement dans les faits (nous n’avons joué que dix minutes à quatre), mais nous espérons que les différents builds possibles permettent de belles choses avec ses amis. Nous n’en avons pas parlé, et même si les décors étaient un peu vides, ne laissant peu de place à l’exploration, les quelques cinématiques avec les Tridenfer étaient très bien réalisées, que ce soit graphiquement ou en termes d’humour. Les situations prêtent toujours à sourire, et les fans comme le grand public apprécieront les interactions avec le trio. Splatoon Raiders a été très agréable, mais de nombreux points nous ont questionnés. L’architecture du jeu semble très classique, et nous avons peur qu’une certaine répétitivité s’installe au fil du temps. Est-ce que les ennemis varient ? Découvrirons-nous de nouvelles créatures autres que celles des précédents opus ? Avons-nous vu tous les modes, ou bien découvrirons-nous d’autres surprises dans les îles suivantes ? Quid du contenu ? Dans les faits, Splatoon Raiders semble être sur la bonne voie. Nous croisons les doigts pour voir de nombreux archipels, avec de nombreux builds disponibles qui permettent une variété dans les styles de gameplay. La bande-son nous a laissés des interrogations. Certaines pistes semblent moins accessibles que les précédents opus, avec des musiques beaucoup plus dissonantes que les autres et qui restent moins en tête. Après, comme toujours, la preview ne permet pas d’avoir un avis définitif. Malgré ces doutes, Splatoon Raiders semble être un bon jeu, peut-être pas un « must have », mais une expérience qualitative pour passer de nombreuses soirées seul ou avec ses amis, le tout dans l’univers d’une licence que nous adorons. Et c’est déjà un très bon point de départ.

Premières impressions