Meridiem a le plaisir d’annoncer que Super Meat Boy 3D est désormais disponible en version physique à travers deux éditions pour Nintendo Switch 2 et PlayStation 5. Développé par Sluggerfly et Team Meat et édité en version numérique par Headup, Super Meat Boy 3D fait revenir ce jeu de plateforme iconique et exigeant… mais cette fois en 3D.

Meridiem est en charge de la conception et de la fabrication des éditions physiques de Super Meat Boy 3D pour Nintendo Switch 2 et PlayStation 5. L’édition Standard inclut un set de stickers et une jaquette réversible. L’édition Spéciale comprend, en plus du set de stickers et de la jaquette réversible, un fourreau spécial, une carte postale lenticulaire, un écusson en tissu et un artbook.

Microids Distribution France est en charge de la distribution des deux versions en France.

Super Meat Boy 3D est un jeu de plateforme ultra exigeant dans lequel vous incarnez un cube de viande animé tentant de sauver sa petite amie (faite de bandages) des griffes d’un fœtus maléfique dans un bocal, vêtu d’un smoking… en 3D !

Notre héros charnu sautera de mur en mur, par-dessus des mers de scies circulaires, à travers des grottes en ruine et des marécages de déchets, sacrifiant son propre bien-être pour sauver sa demoiselle en détresse… en 3D !

Super Meat Boy 3D reprend la difficulté old-school des classiques rétro que nous connaissons et aimons tous, en la concentrant sur une expérience de plateforme pure, nerveuse et sans fioritures, basée sur les réflexes. La difficulté progresse de difficile à carrément impitoyable : Meat Boy traversera des forêts luxuriantes (mais aussi en flammes), d’immenses décharges remplies des immondices de l’humanité et des forges high-tech produisant les pièges mêmes qui le tueront encore et encore… en 3D !

Et si une multitude de niveaux ne suffisait pas, le jeu propose également des combats de boss épiques et une tonne de secrets à débloquer… en 3D !

Caractéristiques