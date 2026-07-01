Une mise à jour gratuite vient d’être déployée pour Mario Kart World, exclusivement disponible sur le système Nintendo Switch 2. La version 1.7.0 introduit deux nouveaux parcours dans le mode Knockout Tour ainsi qu’une fonctionnalité permettant d’ajouter des autocollants dans le mode Photo.

Les deux nouveaux parcours ajoutés au mode Knockout Tour sont Drill Rally et Boomerang Rally. Knockout Tour est un mode de jeu où les participants doivent parcourir le monde de part en part, en commençant avec 24 pilotes. Si un joueur ne parvient pas à se classer suffisamment bien à chacun des cinq points de contrôle, il est éliminé. Le parcours Drill Rally relie l’Atelier de Wario au Château de Bowser, tandis que Boomerang Rally connecte le Circuit Salé au Sommet du Sifflement. Ces nouveaux parcours deviennent accessibles une fois qu’au moins un rallye Knockout Tour a été terminé. Nintendo a également annoncé que d’autres parcours Knockout Tour supplémentaires sont prévus dans des mises à jour futures.

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au mode Photo. Désormais, il est possible d’utiliser des autocollants collectés dans ce mode pour personnaliser les captures d’écran. Les joueurs peuvent combiner ces autocollants avec des cadres afin de créer des photos originales. Le placement des autocollants s’effectue soit via les commandes tactiles, soit avec une souris compatible avec les Joy-Con 2. Les autocollants peuvent être positionnés librement sur l’image.

Les notes de patch complètes de cette mise à jour sont disponibles dans la galerie ci-dessous. Mario Kart World vient de recevoir une mise à jour majeure en version 1.7.0. Les utilisateurs de Nintendo Switch 2 devraient voir cette version se déployer actuellement. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés, avec en tête d’affiche les deux nouveaux parcours dans Knockout Tour. La possibilité d’utiliser des autocollants débloqués dans le mode Photo, des ajustements d’équilibrage et une multitude de corrections de bugs sont également inclus. Nintendo a par ailleurs confirmé que six autres parcours Knockout Tour seront ajoutés à l’avenir.

Voici la liste complète des modifications apportées par cette mise à jour :

En termes généraux, Drill Rally et Boomerang Rally ont été ajoutés au mode Knockout Tour. Ces parcours peuvent être sélectionnés après avoir terminé au moins un rallye Knockout Tour. Lors de l’utilisation du mode Photo dans le menu de pause, il est désormais possible d’ajouter des autocollants. Le placement des autocollants s’effectue via les commandes tactiles ou une souris. Les performances d’accélération des personnages et véhicules ayant une faible accélération ont été augmentées. La vitesse de vol plané des personnages dotés d’une vitesse élevée ainsi que celle de certains autres personnages et véhicules a été relevée. Le joueur peut désormais effectuer un bond immédiat après avoir été touché par la magie de Kamek ou par un Bill Ball.

Les conditions permettant d’effectuer un boost de saut en secouant la manette lors de la course sur l’eau ont été ajustées. Le comportement après avoir atterri sur des rivaux a été modifié, prolongeant la durée de la poussée après l’atterrissage. Il est désormais possible d’interrompre un sillage lorsqu’on freine avant qu’il ne commence. Le taux d’acquisition des objets depuis les caisses à items en course et en Knockout Tour a été ajusté. Les joueurs peuvent maintenant voir le Super Cor en possession d’un rival. Une rampe a été ajoutée à la course reliant la Forteresse du Dirigeable au Château de Bowser. La prise en charge de la langue thaïlandaise a été ajoutée. La langue peut être modifiée dans Paramètres système > Système > Langue.

Côté corrections de bugs, un problème où le temps affiché après avoir franchi la ligne d’arrivée en contre-la-montre était incorrect a été résolu. Les fantômes de contre-la-montre affectés par ce problème peuvent être retirés de l’affichage des classements sans préavis. Un bug où la vitesse de vol plané était ralentie après un crash suivi d’un décollage immédiat a été corrigé. Un problème où un joueur s’écrasait en percutant un Goomba ou un Para-Biddybud envoyé en l’air a été fixé. Un dysfonctionnement empêchant de monter sur un hélicoptère en jeu en ligne et en sans-fil a été résolu. Un bug où un Bob-omb lancé vers l’arrière depuis une Standard Bike ou un W-Twin Chopper ne pouvait pas être lancé plus loin que depuis d’autres véhicules a été corrigé. Plusieurs problèmes liés au Bill Ball ont été résolus.

Un bug où une Carapace Bleue percutant un bloc doré ou une camionnette de diffusion se brisait a été réparé. Un problème où le joueur traversait les murs dans le Château de Bowser a été corrigé. Un dysfonctionnement où le joueur restait accroché à un panneau électronique dans les Profondeurs Pissenlit a été réglé. Un bug où l’utilisation d’une Plume après un boost de saut dans les Profondeurs Pissenlit faisait tomber le joueur du parcours a été fixé. Un problème où le joueur tombait du parcours après avoir sauté sur un parasol dans la course reliant la Plage de Koopa Troopa à la Jungle Dino Dino a été résolu. Un bug où le joueur tombait du parcours en empruntant le raccourci dans la course reliant la Plage de Koopa Troopa à la Jungle Dino Dino a été corrigé. Un dysfonctionnement où deux pièces étaient retirées simultanément dans la course menant à l’Est du Stade de Peach a été réparé. Un problème où un boost de saut effectué en roulant sur les rails dans la course reliant les Chutes de Cheep Cheep aux Profondeurs Pissenlit faisait tomber le joueur des rails a été résolu.

Un bug où le joueur heurtait le poteau d’un magasin et ne pouvait plus bouger au Bazar de Shy Guy a été corrigé. Un problème où Dry Bones tombait à travers le sol autour de la Zone de burnout de Dry Bones a été réglé. Un dysfonctionnement où le joueur tombait du parcours en roulant près du bord dans la course reliant l’Atelier de Wario au Col de DK ou aux Chutes de Cheep Cheep a été corrigé. Un bug où le joueur était renvoyé très loin devant à certains moments après être tombé du parcours sur divers circuits a été réparé. Plusieurs autres problèmes ont été traités pour améliorer l’expérience de jeu.