Capcom a annoncé aujourd’hui que la sortie d’Onimusha: Way of the Sword™ était avancée au 4 septembre 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Microsoft Store). Ce jeu d’action et de sabres sortira donc quelques semaines plus tôt que qu’annoncé précédemment, permettant ainsi aux joueurs de se lancer dans ce retour tant attendu de la série Onimusha™ plus tôt que prévu.

Les précommandes d’Onimusha: Way of the Sword sont désormais ouvertes. Les joueurs qui réserveront l’édition Standard, Deluxe ou Premium Deluxe avant le 24 septembre recevront des bonus « Early Adopter » en récompense. En versions physiques, une partie des éditions Standard seront proposée avec un packaging de type « Lenticular ». Les Editions Premium Deluxe seront incluront un Steelbook.

À PROPOS D’ONIMUSHA: WAY OF THE SWORD

Onimusha: Way of the Sword est le prochain volet de la célèbre série Onimusha™ de Capcom. Premier titre de la série depuis plus de 20 ans, ce tout nouveau titre d’action replonge les joueurs dans une version Dark Fantasy du Japon féodal où les samouraïs affrontent des créatures surnaturelles. L’aventure mêle histoire et mythe, suivant le parcours de Musashi Miyamoto, un samouraï armé d’un gantelet mystique, le Gantelet Oni, dans son combat contre les démons qui envahissent Kyoto à l’époque d’Edo. Onimusha: Way of the Sword propose une action intense qui combine les mécaniques emblématiques de la série, Issen et Absorption d’âmes, avec des affrontements au katana exaltants qui élèvent le combat à de nouveaux sommets.