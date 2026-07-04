KOEI TECMO America et le développeur Gust préparent la sortie de Blue Reflection Quartet pour le 30 juillet 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Cette compilation rassemble quatre œuvres majeures de l’univers Blue Reflection : les jeux console Blue Reflection et Blue Reflection: Second Light, la série animée Blue Reflection RAY, ainsi que le jeu mobile Blue Reflection SUN. La collection propose une expérience unifiée pour les nouveaux venus comme pour les fans de longue date, avec des fonctionnalités conçues pour faciliter la compréhension de l’univers et approfondir l’immersion.

L’un des aspects notables de cette compilation concerne les contenus additionnels. Contrairement aux versions originales des jeux, qui disposaient de nombreux packs de costumes et de cartes supplémentaires, Blue Reflection Quartet n’inclura que deux DLC parmi les plus emblématiques. Il s’agit de « Blue Reflection: Girl’s Sword Dancing in Illusion – School Swimsuits » et « Blue Reflection Tie (Second Light) – Ao’s Summer Bikini ». Ces deux packs étaient initialement réservés aux précommandes des jeux originaux et ne figuraient pas dans les listes de DLC standards. Aucune extension supplémentaire n’est prévue pour cette compilation, comme l’a confirmé l’éditeur via les réseaux sociaux officiels de la série.

En dehors du Japon, Blue Reflection Quartet sera exclusivement disponible en version dématérialisée. Au Japon, des éditions physiques seront proposées sur PlayStation 5 et Switch, avec trois variantes : l’édition standard à 7 480 yens, le Premium Box à 11 330 yens et le Special Collection Box à 24 200 yens. Les deux dernières options incluent également un code de téléchargement Steam. La version Switch 2, quant à elle, ne sera disponible qu’en dématérialisé, même au Japon. Il est important de noter que les versions Switch 2 et Switch sont deux produits distincts, et qu’aucun transfert de sauvegarde entre ces plateformes n’est possible.

La série Blue Reflection, supervisée artistiquement par l’illustrateur Mel Kishida, explore les émotions et les liens entre adolescentes à travers différents médias. Blue Reflection Quartet intègre une base de données nommée Reference, conçue pour offrir une vue d’ensemble de l’univers. Cette fonctionnalité présente des chronologies illustrées des événements majeurs ainsi que des schémas détaillés des relations entre les personnages de l’ensemble de la série, permettant aux joueurs de mieux appréhender les intrigues et les connexions narratives.

Le premier volet, Blue Reflection, raconte l’histoire d’une ancienne ballerine blessée qui utilise ses pouvoirs de Reflector pour tisser des liens avec les autres et combattre une menace imminente. Cette version de la compilation bénéficie de textures remasterisées en haute résolution, de nouveaux effets visuels comme les reflets scintillants sur l’eau, ainsi que d’une fonction de sauvegarde automatique pour une expérience plus fluide.

Blue Reflection: Ray, à l’origine une série animée mettant en scène des Reflectors aux croyances et émotions conflictuelles, est adapté ici en un jeu en 3D. L’histoire suit Hiori et Ruka alors qu’elles explorent le Monde Commun en revivant leurs souvenirs, tout en affrontant une fille cherchant à recréer le monde. De nouvelles courtes histoires étendent le récit de l’anime, et un prologue ainsi qu’un épilogue inédits assurent la cohérence avec les autres œuvres de la collection.

Blue Reflection: Sun, initialement un jeu mobile centré sur un groupe de filles vivant dans un monde en déclin, a été entièrement repensé pour cette compilation. L’histoire a été adaptée en jeu console en utilisant les systèmes de Blue Reflection: Second Light, avec 24 nouveaux événements de personnages ajoutés à l’intrigue principale. Un prologue et un épilogue inédits relient cette entrée aux autres récits de la série.

Enfin, Blue Reflection: Second Light, sorti en octobre 2021, raconte l’histoire d’un groupe de jeunes filles amnésiques se retrouvant dans un monde étrange. Cette version intégrée à la compilation propose huit personnages supplémentaires issus de Ray et Sun qui peuvent rejoindre le joueur au combat. Ces nouveaux personnages sont également disponibles dans le mode Photo aux côtés de Yuzuki et Lime. Des améliorations de qualité de vie ont été apportées, notamment une vitesse de combat accrue, des déplacements plus rapides en exploration et la possibilité d’accélérer les événements.