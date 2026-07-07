Le studio danois IO Interactive, célèbre pour ses franchises Hitman et 007: First Light, a annoncé la fermeture de son studio d’Istanbul (Turquie) ainsi que des licenciements, conséquence directe du retrait de financement par Xbox pour son jeu de rôle en ligne Project Fantasy. Créé en 2023 pour soutenir les productions AAA du studio, ce quatrième site devait notamment contribuer à des titres comme 007: First Light.

Dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter), IO Interactive a expliqué avoir dû « trouver un nouvel équilibre pour l’avenir à long terme du studio », recentrant ses efforts sur « le succès de ses titres internes principaux ». Cette décision implique la fermeture du studio turc et le départ de collaborateurs ayant joué un rôle clé dans l’histoire du studio. IOI a assuré que sa « priorité immédiate » était d’accompagner les personnes concernées, en les aidant à retrouver un emploi via son réseau.

Malgré l’abandon du partenariat externe avec Xbox, IO Interactive a repris le contrôle total de Project Fantasy et confirme la poursuite de son développement, désormais financé et dirigé en interne. Le studio insiste sur son attachement à ce projet, qu’il décrit comme « un jeu, un univers et une propriété intellectuelle » auxquels il croit fermement. « Ces décisions sont difficiles, mais nécessaires pour garantir l’avenir d’IO Interactive en tant que l’un des rares développeurs et éditeurs AAA totalement indépendants, tout en offrant à Project Fantasy les meilleures chances de succès sous notre propre direction et avec notre passion », déclare le studio.

Cette annonce s’inscrit dans une vague de restructurations majeures au sein de Microsoft Gaming, pilotée par la nouvelle CEO Asha Sharma. La semaine dernière, Sharma a révélé un plan de 3 200 suppressions de postes (1 600 déjà actées, 1 600 supplémentaires prévues d’ici un an), ainsi que la vente ou cession de cinq studios : Double Fine, Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs et Arkane. Ces mesures visent à « assainir » un portefeuille jugé « malsain », selon ses termes.

Les studios restants d’IO Interactive

Malgré cette restructuration, IO Interactive conserve ses sites historiques :