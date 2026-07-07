Ubisoft a officiellement annoncé le prochain opus de la série Just Dance avec Just Dance: Decades of Hits, marquant une évolution notable pour la franchise. Contrairement aux éditions annuelles standard comme Just Dance 2025 Edition ou Just Dance 2026 Edition, cette nouvelle version se distingue par son concept axé sur une sélection de titres emblématiques issus de différentes décennies, offrant ainsi une expérience rétrospective et variée aux joueurs.

Pour l’instant, Ubisoft n’a pas communiqué de détails précis concernant la liste des musiques ou les mécaniques spécifiques introduites dans cette édition.