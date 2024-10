Just Dance a désormais quinze ans. Quinze ans qu’Ubisoft nous propose, année après année, des chorégraphies pour jouer seul ou avec des amis. Quinze ans aussi qu’Ubisoft cherche à s’adapter aux temps modernes, proposant désormais une plateforme de jeux dématérialisée plutôt qu’une version physique. Nous avons pu tester Just Dance 2025 Edition qui sort le 15 octobre 2024 sur l’eShop à un prix pas encore annoncé en Europe (les boutiques proposent des codes entre trente à cinquante euros). Que nous réserve cette nouvelle cuvée du jeu de danse le plus connu qui existe ?

Au moment de notre test, certaines chansons pourtant annoncées n’étaient pas disponibles. Nous n’avons pas eu accès par exemple à Céline Dion, Billie Eilish ou encore Kylie Minogue.

On prend les mêmes et on recommence

Just Dance , pour ceux qui ne connaissent pas, est un jeu de danse. Comme chaque année depuis 2009, le principe reste le même. Vous devez danser avec un Joy-Con à la main (ou avec votre smartphone) afin de réaliser le meilleur score possible.

Chaque édition propose quarante chansons (avec parfois plusieurs chorégraphies par chanson) ainsi qu’un abonnement mensuel afin de jouer sur un large catalogue de plus de trois-cent chansons (composé de chansons d’anciens Just Dance mais aussi d’exclusivités).

Disons-le d’emblée : Just Dance 2025 Edition est, comme chaque année, un opus intéressant et sympathique à jouer, cependant il manque cruellement d’originalité et d’une petite touche de folie qui faisait autrefois le charme de la licence.

Dans les points positifs, les chorégraphies sont toujours agréables à réaliser et nous pouvons passer quelques bonnes soirées avec nos amis autour de ce titre. Nous avons particulièrement apprécié la danse « libératrice » d’Unstoppable de Sia.

Le gameplay est agréable et accessible. Il est toujours sympathique de lancer une danse ou deux pour se défouler tout en profitant d’une setlist variée, proposant des artistes allant d’Ariana Grande à Céline Dion en passant par Green Day.

La difficulté est adaptée pour tous les niveaux, avec des versions extrêmes vraiment compliquées comme des niveaux presque trop simples mais parfaitement adaptés à un public néophyte ou jeune.

La généralisation du mode caméra, qui permet de jouer sans manette dans la main grâce à la caméra de notre téléphone, est perfectible mais bluffante. Il est vraiment très agréable de jouer sans rien dans les mains, donnant alors une véritable impression de danse et de liberté.

Les graphismes sont toujours très bons, et si certaines chorégraphies recyclent un peu trop d’anciens personnages, il y a d’autres moments visuellement très jolis, comme le début de Party in the USA de Miley Cyrus dans un diner américain, ou encore le décor de Bob l’Éponge.

Un abonnement par-ci, un pack de chansons par-là

L’abonnement mensuel propose aussi vraiment un contenu dantesque, proposant de nombreuses chorégraphies avec un catalogue qui continue de se remplir.

Cependant, malgré toutes ces qualités, nous avons la sensation que Just Dance 2025 Edition est un opus paresseux, peu créatif, et finalement assez fade.

Il y a déjà cette impression de jeu « cahier des charges » qui se renforce année après année. La tracklist est prévisible et nous connaissons déjà son contenu avant même son annonce.

Ubisoft veut une playlist pour tous les goûts, avec des artistes populaires contemporains comme Ariana Grande ou Doja Cat, des chansons pour les enfants, de la K-pop, quelques « oldies » pour les plus âgés (toutes proportions gardées) ainsi que des chorégraphies volontairement délirantes.

Finalement, nous avons l’impression de jouer au même jeu chaque année. Il y a une forme de redondance et de déception quand nous parcourons les menus.

Malgré sa volonté de créer une tracklist pour tout le monde, Just Dance ferme progressivement la porte aux joueurs les plus âgés. Comme l’année dernière, la plupart des chansons sont récentes, et même les oldies ne sont finalement pas si vieilles que cela (Céline Dion, Green Day, The Rasmus).

Les joueurs qui s’amusaient sur Boney M, Queen, ABBA, James Brown ou même Elvis Presley pourront se sentir exclus de cette tracklist finalement très pop-électro / hip-hop rap.

Ce sont ces mêmes joueurs qui pourront aussi être frustrés par l’absence d’une version physique (code en boîte uniquement) ainsi que par l’impossibilité de jouer hors ligne (nous pouvons en revanche télécharger quarante chansons).

Malgré tout, un opus de qualité mais qui manque de folie

Nous avons aussi l’impression que Just Dance 2025 Edition, encore plus que l’année dernière, est un jeu « en kit ». L’abonnement mensuel est si intéressant que le jeu nous paraît fade en comparaison au contenu du jeu de base.

De plus, les « DLCs » de vieilles chansons d’anciens opus ou de Disney pourront frustrer les joueurs qui à l’époque avait dépensé leurs sous dans les jeux correspondants.

Nous regrettons aussi l’absence d’un véritable mode online pour se défier avec les joueurs du monde entier. Seuls des défis subsistent, mais ils ne remplacent pas le World Dance Tour.

Pour terminer, le mode caméra nécessite une assez grande place autour de soi afin de poser son téléphone et qu’il puisse scanner l’entièreté de notre corps. Ce n’est pas pratique pour des gens comme nous qui vivons dans un appartement avec peu de place.

Nous vous joignons plusieurs vidéos de quelques chorégraphies.