CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS sortira le 28 août 2026 et une toute nouvelle bande-annonce dévoile plus en détail le contenu passionnant qui attend les joueurs sur le terrain.

Le jeu propose le mode Histoire « Nouvelles Etoiles », basé sur l’arc narratif « Mondial Junior », qui intègre des rebondissements propres à l’œuvre de Captain Tsubasa. Les joueurs pourront revivre cette saga emblématique à travers un personnage entièrement personnalisable, évoluant au sein de l’équipe nationale japonaise. Ils pourront créer leur propre joueur, renforcer leurs liens avec les personnages du manga original afin d’apprendre leurs techniques, et se faire un nom sur la scène internationale aux côtés de Tsubasa et de ses coéquipiers.

Dans le mode Histoire « LEGENDAIRE/AVANCÉ », de nouveaux récits, dont des histoires originales inédites par rapport au manga, se déroulent sous la supervision de Yoichi Takahashi, le créateur original de l’œuvre. De son côté, le mode « RIVAUX » propose des histoires annexes exclusives centrées sur les rivaux du monde entier et leur entraînement pour atteindre de nouveaux sommets.

Les joueurs pourront également laisser libre cours à leur créativité grâce aux fonctionnalités « Modification de joueur » et « Modification d’équipe ». Ils auront la possibilité de personnaliser l’apparence, le physique et les techniques signatures de leur joueur afin de créer le footballeur ultime et de viser le titre mondial avec son équipe nationale. Ils pourront également perfectionner leurs compétences dans le mode « Entrainement » et affronter des joueurs du monde entier dans le mode « MATCH NORMAL ».

Alors que toutes les nations participantes ont désormais été confirmées, les meilleurs jeunes talents du football mondial sont prêts à entrer sur le terrain et à se battre pour la gloire !

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS sera disponible le 28 août 2026. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch.