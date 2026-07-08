Le chapitre final de DRAGON BALL XENOVERSE 2, FUTURE SAGA Chapter 4, est désormais disponible et marque la conclusion d’une aventure commencée il y a près de 10 ans avec la sortie originale du jeu. Les joueurs devront sauver le monde et l’histoire alors que Fû met son plan à exécution, entraînant la disparition de ceux qui ont combattu pour protéger la Terre.

FUTURE SAGA Chapter 4 introduit deux nouveaux personnages jouables : Kaïo Shin du Temps (Ultra Super méchant) et Goku (Ultra Super méchant maîtrisé). Le chapitre propose également les Ultra Time Patrol Battles, une série d’affrontements particulièrement exigeants contre des ennemis emblématiques de la saga.

Les joueurs pourront aussi découvrir la Time Gallery, qui leur permettra de revivre des scènes mémorables issues des précédentes Patrouilles Temporelles. En outre, cette mise à jour ajoute l’arc final de Missions Bonus, ainsi que deux nouvelles Quêtes Parallèles, attaques supplémentaires, tenues inédites et bien plus encore.

Alors que le destin du temps repose entre leurs mains, les joueurs devront repousser leurs limites afin de remettre l’histoire sur les rails et protéger le continuum temporel.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.