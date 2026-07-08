Embarquez un ami, jouez à la première démo jouable au monde et rencontrez les comédiens de doublage français ce week-end à Japan Expo Paris !

Le développeur Shapefarm, basé à Tokyo, ainsi que l’éditeur de jeux vidéo et studio de création Kepler Interactive ont dévoilé aujourd’hui les castings vocaux internationaux pour Orbitals, la future aventure coopérative intergalactique dont la sortie est prévue en exclusivité sur la console Nintendo Switch™ 2 le 3 septembre 2026.

Dans Orbitals, les fans pourront profiter d’un doublage localisé en anglais, japonais, chinois simplifié, français, espagnol, espagnol d’Amérique latine, allemand et portugais brésilien. Chaque cast a été soigneusement sélectionnée pour sublimer cette aventure de science-fiction palpitante et donner vie à un univers inédit inspiré des animes rétro. Le casting français comprend :

Amandine Barbier incarne Maki, une mécanicienne au caractère bien trempé et la plus jeune habitante de la Colonie.

Victor Niverd incarne Omura, un cartographe taciturne souvent perdu dans ses pensées. Omura et Maki ont grandi ensemble dans la Colonie, tels des jumeaux.

Pascal Gimenez incarne Togen, le chef calme et réservé de la Colonie.

Brigitte Lecordier prête sa voix à Kinakoko, une mécanicienne bruyante et directe, au bon fond… mais un peu bourrue !

Jean-Christophe Acquaviva incarne Jaga, un marchand charismatique que Maki et Omura rencontrent au cours de leur aventure.

Par ailleurs, le casting vocal japonais comprend Risa Kageyama, Ryota Ōsaka, Masaaki Mizunaka, Mayumi Oda, Tatsuya Kobayashi, et plus encore.

Les fans français pourront également en découvrir davantage sur Orbitals cette semaine à la Japan Expo Paris. Outre la possibilité de jouer au jeu pour la première fois sur le stand Nintendo pendant les trois jours de l’événement, le samedi 11 juillet à 13h15, ils pourront assister à la table ronde « Orbitals | Rencontre avec les voix françaises » sur la scène TAKE. Sora, créateur et fan d’anime, y discutera du doublage avec les comédiens de doublage d’Orbitals : Amandine Barbier (Maki), Victor Niverd (Omura), Brigitte Lecordier (Kinakoko) et Mathias Siedel, directeur de production chez Studio Anatole. Pour plus d’informations, rendez-vous sur paris.japan-expo.com