Nintendo a annoncé officiellement la fin de service de Mario Kart Tour, le jeu mobile de course, qui cessera toute activité le 30 septembre 2026 à 7h BST (8h CET / 2h ET / 23h PT le 29 septembre). L’annonce a été publiée sur le site officiel du jeu, où Nintendo exprime sa gratitude envers les joueurs ayant soutenu le titre depuis son lancement. Contrairement à Animal Crossing: Pocket Camp, qui avait bénéficié d’une version finale hors ligne en 2024, Nintendo précise qu’aucune version alternative n’est prévue pour Mario Kart Tour à ce stade.

Le service pour Mario Kart Tour sur appareils mobiles prendra fin à 23h PT le 29 septembre 2026. Nintendo remercie les joueurs pour leur soutien depuis le début du service. La vente de rubis a déjà été désactivée, mais les rubis existants peuvent encore être utilisés dans trois boutiques spécifiques jusqu’à la fermeture du jeu : le Spotlight Shop, le Mii Racing Suit Shop et le Coin Rush.

Concernant les abonnements Gold Pass, Nintendo a interrompu toutes les renouvellements automatiques ainsi que les nouvelles souscriptions lors de la maintenance du 7 juillet 2026 à 23h PT, en lien avec la date de fin de service. Deux catégories de joueurs sont concernées par la gestion de ces abonnements jusqu’à la fermeture :

Les joueurs dont l’abonnement Gold Pass était encore actif au moment de la maintenance du 7 juillet à 23h PT peuvent continuer à profiter des avantages du Gold Pass gratuitement jusqu’au 29 septembre à 23h59 PT, à l’exception des bénéfices liés au renouvellement continu de l’abonnement. Cela inclut également les joueurs en période d’essai gratuit. Les joueurs sans abonnement Gold Pass actif au moment de cette maintenance pourront commencer à bénéficier des avantages du Gold Pass gratuitement à partir du 4 août à 23h PT, lors du début du Vacation Tour, et ce jusqu’à la fermeture du jeu.

Nintendo précise qu’aucun étape supplémentaire n’est nécessaire pour profiter de ces avantages pendant cette période de disponibilité gratuite. Les joueurs peuvent accéder aux Gold Gifts, aux Gold Challenges, à la 200cc, au doublement des points de base et des pièces maximaux par jour, au remplissage deux fois plus rapide de la jauge de partie multijoueur, et à un niveau de grade multijoueur plafonné à S+9. Il est important de noter que les bénéfices liés au renouvellement continu de l’abonnement ne sont plus disponibles depuis le 7 juillet à 23h PT.

Nintendo répond également à plusieurs questions concernant l’utilisation du Gold Pass jusqu’à la fin du service. Les joueurs ne peuvent pas utiliser les avantages du Gold Pass avant le 4 août à 23h59 PT s’ils n’avaient pas d’abonnement actif lors de la maintenance du 7 juillet, indépendamment de leur historique de souscription passé. Concernant le partage du Gold Pass entre différents systèmes d’exploitation, Nintendo indique que si les mêmes données de sauvegarde sont utilisées, il est possible de profiter des avantages du Gold Pass quel que soit le système.

Mario Kart Tour est sorti initialement le 25 septembre 2019 sur iOS et Android. Le jeu a bénéficié de quatre années de mises à jour régulières, incluant de nouveaux circuits qui ont ensuite été intégrés au Booster Course Pass de Mario Kart 8 Deluxe. Cependant, depuis octobre 2023, Nintendo avait arrêté la distribution de nouveaux contenus, se limitant à des événements thématiques comme le Mario Kart World en 2025. Les dataminers avaient précédemment détecté des indices précoces de la fermeture, notamment via des emails annonçant la fin des abonnements Gold Pass pour certains utilisateurs.

Les joueurs peuvent encore utiliser leurs rubis existants dans certaines boutiques jusqu’à la fermeture définitive du jeu. Tous les renouvellements automatiques des abonnements Gold Pass ont été annulés lors de la maintenance du 7 juillet. Ceux dont l’abonnement était encore actif à cette date conservent l’accès gratuit aux avantages jusqu’à la fermeture, tandis que les autres devront attendre le début du Vacation Tour le 4 août pour en bénéficier gratuitement.