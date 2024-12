L’aventure continue ou commence dans cette nouvelle application à achat unique qui contient les objets et événements proposés dans Animal Crossing: Pocket Camp ainsi que du contenu additionnel.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete sort aujourd’hui sur les appareils iOS et Android*1. Le jeu original Animal Crossing: Pocket Camp pour smartphones et tablettes invitait les joueurs à devenir gérants d’un camping qu’ils construisaient de A à Z. Il était possible de collecter et fabriquer des meubles, de visiter les lieux, de se lier d’amitié avec différents personnages et de faire bien d’autres choses encore. Aujourd’hui, ces aventures peuvent continuer – ou démarrer – dans Animal Crossing: Pocket Camp Complete.

Cette nouvelle application qui s’acquiert en un seul achat contient une grande partie des objets et événements proposés dans Animal Crossing: Pocket Camp au cours des sept dernières années, mais aussi du contenu inédit. Les joueurs pourront échanger des Rochefeuilles contre des objets en jeu, créer et collectionner des CampiCartes de joueur personnalisées via un code QR, se rendre sur le Mont Chanson, un lieu inédit, et vivre toutes sortes d’événements saisonniers, nouveaux ou anciens, tout au long de l’année, pour ne citer que quelques exemples.

L’option d’importation de designs personnalisés est une autre nouveauté de cette application. Elle permet aux joueurs de créer des designs dans Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, puis d’entrer l’ID du design personnalisé dans Animal Crossing: Pocket Camp Complete pour l’utiliser dans l’application*2, par exemple sur des vêtements, des parapluies, des chemins ou encore des sols.

Disponible au prix de lancement de 9,99 €*3, Animal Crossing: Pocket Camp Complete offre un nouveau départ aux joueurs qui veulent créer leur camping, et l’occasion de poursuivre l’aventure pour les anciens joueurs d’Animal Crossing: Pocket Camp. Les joueurs actuels qui ont associé l’application Animal Crossing Pocket Camp à leur compte Nintendo pourront transférer leurs données de sauvegarde dans Animal Crossing: Pocket Camp Complete jusqu’au 2 juin 2025 à 8h CEST pour reprendre leur progression. Pour plus d’informations concernant les appareils iOS ou Android, rendez-vous sur l’Apple App Store ou sur Google Play.

*1 Tablette ou smartphone compatible nécessaire. Un accès Internet est requis pour certaines fonctionnalités en ligne. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer.

*2 Animal Crossing: Pocket Camp Complete prend en charge uniquement le téléchargement de designs personnalisés. Il n’est pas possible de créer de designs personnalisés dans l’application. Une console Nintendo Switch, le jeu Animal Crossing: New Horizons ainsi qu’un abonnement à Nintendo Switch Online (produits vendus séparément) sont nécessaires pour partager les designs personnalisés créés.

*3 Le prix de lancement de 9,99 € est valable jusqu’au 31 janvier 2025 à 7h CET. Par la suite, le prix normal sera de 19,99 €.