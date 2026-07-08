Cette aventure narrative réconfortante inspirée par la plus célèbre des rues du monde sera disponible le 9 octobre sur PC et consoles.

Outright Games a dévoilé Sesame Street : Amis& Fun, un tout nouveau jeu d’aventure narratif en 3D jouable à deux, inspiré par Sesame Street , la série adorée par les enfants du monde entier. Disponible le 9 octobre prochain sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC, le jeu propose une expérience narrative basée sur l’exploration, à destination des plus jeunes.

Dans Sesame Street : Amis & Fun, les joueurs évoluent dans le quartier alors qu’une grande fête se prépare. Ils peuvent personnaliser entièrement leur personnage avant de rejoindre leurs voisins pour que tout soit prêt pour la fête. L’aventure se dévoilera au travers d’une narration interactive et de surprises ludiques. En chemin, les joueurs se feront de nouveaux amis parmi lesquels Elmo, Grover, Bert et Ernie.

Sesame Street : Amis & Fun encourage l’exploration dans des lieux sûrs et accueillants inspirés par le show. Les joueurs peuvent créer et personnaliser leur propre personnage, décorer leur maison et explorer la rue colorée, participer à des défis et des activités. Des mini-jeux sont parsemés tout au long de l’histoire, introduisant les premières bases des compétences et concepts en mathématiques.

Créée spécifiquement pour les jeunes enfants, l’histoire se veut chaleureuse, drôle et touchante, sans pression. Des contrôles intuitifs et un renforcement positif font de ce jeu une première expérience accessible à destination des plus jeunes. Les adultes, les frères et sœurs et amis peuvent également se joindre à l’aventure grâce au mode deux joueurs en mode local coop. Les parents se sentiront en confiance en laissant leurs enfants explorer le jeu de façon indépendante dans un univers bien connu des familles depuis des générations.

Les jeux vidéo et les expériences interactives font partie du portfolio Sesame Street depuis plus de 40 ans avec la sortie de Sesame Street: Countdown sur l’Atari 2600 en 1981. Depuis, Sesame Street a continué à faire évoluer les contenus interactifs que ce soit sur les consoles de jeu, les applications digitales et SesameStreet.org. Chaque expérience interactive est conçue pour renforcer les connections des enfants aux histoires et aux personnages de Sesame Street de manière personnelle, ludique et valorisante.

Depuis ses débuts en 1969, Sesame Street est devenue l’une des marques les plus reconnaissable et digne de confiance dans les médias à destination des enfants du monde entier. Aujourd’hui, Sesame Street touche plus de 300 millions de ménages parmi 190 pays et 30 langues. Avec 250 Emmy Awards et plus de cinq décennies d’impact éducatif étayé par la recherche, Sesame Street continue de connecter les enfants et les familles du monde entier.

Sesame Street : Amis & Fun sera disponible le 9 octobre 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.