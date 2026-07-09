Cygames, Inc., société spécialisée dans la conception, le développement et l’exploitation de jeux vidéo, lance aujourd’hui Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, son action-RPG disponible sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®.

La dernière bande-annonce, « Le ciel inoubliable », est disponible ci-dessous :

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est disponible !

L’action-RPG qui s’est imposé comme une nouvelle référence du genre est de retour !

Célèbre pour ses combats dynamiques, sa large sélection de personnages et son mode coopératif en ligne captivant, cette nouvelle édition de Relink offre davantage de contenu solo et multijoueur, permettant aux navigateurs, novices comme vétérans, de vivre une aventure sans fin.

Informations sur le produit

Le Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit* est disponible pour les détenteurs de Granblue Fantasy: Relink

Grâce à ce kit, les joueurs possédant déjà Granblue Fantasy: Relink peuvent effectuer une mise à niveau payante vers Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sur la même plateforme, tout en conservant leurs données de sauvegarde.

Édition spéciale et bonus à l’achat

En plus de l’édition standard du jeu, une édition spéciale est également disponible en version numérique et inclut de nombreux objets en jeu.

Les packs d’extension de personnages ajoutant Fraux et Fediel sont également disponibles dès aujourd’hui

À l’occasion de la sortie du jeu le 9 juillet, les DLC d’extension de personnages pour Fraux et Fediel sont maintenant également disponibles. Ces deux packs comprennent des cartes de coéquipier permettant de débloquer leurs personnages respectifs, ainsi que des matériaux d’amélioration et des sceaux uniques (utilisés au combat). Pour plus d’informations, consultez le site officiel .

Pack d’extension de personnages : Fraux Contenu du pack Carte de coéquipier – Fraux Cœur d’argent x20 Sceau unique pour Fraux – Grâce de réincarnation



Pack d’extension de personnages : Fediel