Cygames, Inc., société spécialisée dans la conception, le développement et l’exploitation de jeux vidéo, lance aujourd’hui Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, son action-RPG disponible sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®.
La dernière bande-annonce, « Le ciel inoubliable », est disponible ci-dessous :
Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est disponible !
L’action-RPG qui s’est imposé comme une nouvelle référence du genre est de retour !
Célèbre pour ses combats dynamiques, sa large sélection de personnages et son mode coopératif en ligne captivant, cette nouvelle édition de Relink offre davantage de contenu solo et multijoueur, permettant aux navigateurs, novices comme vétérans, de vivre une aventure sans fin.
Informations sur le produit
Le Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit* est disponible pour les détenteurs de Granblue Fantasy: Relink
Grâce à ce kit, les joueurs possédant déjà Granblue Fantasy: Relink peuvent effectuer une mise à niveau payante vers Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sur la même plateforme, tout en conservant leurs données de sauvegarde.
Édition spéciale et bonus à l’achat
En plus de l’édition standard du jeu, une édition spéciale est également disponible en version numérique et inclut de nombreux objets en jeu.
Les packs d’extension de personnages ajoutant Fraux et Fediel sont également disponibles dès aujourd’hui
À l’occasion de la sortie du jeu le 9 juillet, les DLC d’extension de personnages pour Fraux et Fediel sont maintenant également disponibles. Ces deux packs comprennent des cartes de coéquipier permettant de débloquer leurs personnages respectifs, ainsi que des matériaux d’amélioration et des sceaux uniques (utilisés au combat). Pour plus d’informations, consultez le site officiel.
- Pack d’extension de personnages : Fraux
- Contenu du pack
- Carte de coéquipier – Fraux
- Cœur d’argent x20
- Sceau unique pour Fraux – Grâce de réincarnation
- Contenu du pack
Pack d’extension de personnages : Fediel
- Contenu du pack
- Carte de coéquipier – Fediel
- Ambroisie x5
- Sceau unique pour Fediel – Sceau maudit noir
Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok est un jeu de type action-RPG développé et édité par Cygames, Inc. jouable en solo ou en ligne jusqu’à quatre joueurs, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®. Le titre est vendu au prix de 59,99 € en édition standard et 79,99 € en édition spéciale, tandis que la mise à niveau payante est vendue au prix de 29,99 € en édition standard et 54,99 € en édition spéciale.
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