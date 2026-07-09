Tout d’abord, le célèbre Stealth 500 est désormais sous licence officielle Nintendo Switch 2 !

Conçu pour les joueurs sur Nintendo Switch 2 et mobile, le casque de jeu sans fil Turtle Beach Stealth 500 offre un son sans fil 2,4 GHz fluide et à faible latence via un émetteur USB-C, une connectivité Bluetooth® pour les jeux et l’audio sur mobile, ainsi qu’un design léger et un confort optimal, même lors des longues sessions de jeu.

Ses haut-parleurs premium de 40 mm donnent vie aux jeux, tandis que les modes d’égalisation intégrés et la technologie Superhuman Hearing® mettent en valeur les sons essentiels. Les joueurs peuvent basculer instantanément entre la connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence et le Bluetooth® d’une simple pression, passant facilement de la Nintendo Switch 2 au mobile, sans manquer un instant de l’action.

Le microphone omnidirectionnel relevable avec fonction de coupure automatique (flip-to-mute) garantit des communications claires, tandis que l’arceau flottant ultraléger, les coussinets en mousse à mémoire de forme en similicuir et l’autonomie pouvant atteindre 40 heures assurent un confort durable, même lors des longues sessions de jeu.

Le Stealth 500 est disponible en précommande au prix public conseillé de 89,99 € sur Turtlebeach.com. Il sortira le 6 août 2026.

Autre nouveauté : pour apporter une touche de couleur à sa configuration gaming, le casque filaire multiplateforme Turtle Beach Atlas 200, se décline désormais en deux nouveaux coloris audacieux : Seafoam Breeze et Lilac Mist.

Équipé des célèbres haut-parleurs Nanoclear™ de 50 mm, optimisés pour l’audio spatial sur consoles de jeu et PC, l’Atlas 200 offre un son d’une grande précision, un confort durable et des communications fiables pour une immersion totale.

Son arceau flottant réglable, ses coussinets en mousse à mémoire de forme et sa conception ProSpecs™, pensée pour les porteurs de lunettes, garantissent des heures de jeu sans inconfort. Son microphone unidirectionnel relevable avec fonction de coupure automatique (flip-to-mute) permet quant à lui de communiquer facilement avec ses coéquipiers. L’Atlas™ 200 allie style, confort et performances pour accompagner les joueurs dans toutes leurs sessions de jeu.

Les éditions Seafoam Breeze et Lilac Mist de l’Atlas 200 sont disponibles au prix public conseillé 59,99 € sur le site de Turtle Beach et chez les revendeurs participants.