La Nintendo Switch 2 prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) en mode portable, mais cette fonctionnalité n’est actuellement pas disponible en mode téléviseur, alors qu’elle avait été annoncée lors de la présentation de la console avant d’être retirée des descriptions officielles. Pourtant, plusieurs indices suggèrent que Nintendo pourrait encore travailler à son implémentation pour le mode docké.

Le VRR, qui permet d’éliminer les saccades et de réduire le screen tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec celui de la console, est désormais une norme attendue sur les consoles modernes. Si la Switch 2 le propose en mode portable, son absence en mode téléviseur constitue l’un de ses principaux manques, surtout pour les joueurs utilisant des écrans modernes compatibles. Les informations disponibles indiquent que cette fonctionnalité n’a pas été abandonnée par le constructeur, comme en témoigne une récente offre d’emploi publiée par Nintendo.

Un poste d’ingénieur principal spécialisé dans les écrans a été publié, exigeant du candidat des « connaissances en technologies d’affichage telles que le HDR et le VRR ». Bien que la fiche de poste ne mentionne pas explicitement le travail sur le VRR pour le mode docké, cette exigence technique est un indice fort. Comme l’a souligné Nintendo Patents Watch, il serait peu probable que Nintendo embauche un ingénieur avec cette expertise si le projet n’était pas envisagé. La console dispose déjà d’un écran compatible VRR en mode portable, ce qui rendrait superflu le recrutement d’un spécialiste du sujet si aucune évolution n’était prévue.

Cette situation rappelle celle de la PlayStation 5, qui n’a pas bénéficié du VRR dès son lancement en 2020. Sony a mis près de deux ans à intégrer cette fonctionnalité via une mise à jour système, une décision qui avait alors suscité des critiques de la part des joueurs. Le VRR nécessite un téléviseur moderne équipé d’une connexion HDMI 2.1, une norme encore majoritairement présente sur les modèles haut de gamme, comme les séries LG C4 ou C5. Pour les propriétaires de ces écrans, l’absence de VRR en mode docké sur la Switch 2 limite donc l’expérience, notamment dans les jeux exigeants où la fluidité est cruciale.

Par ailleurs, des rumeurs récentes évoquent un travail en cours sur une révision matérielle de la console, en plus de celle déjà annoncée pour l’Europe avec une batterie remplaçable. Des analyses techniques ont révélé l’existence d’un nouvel écran LCD aux caractéristiques modifiées, ce qui pourrait indiquer un retour à une politique de loterie matérielle, similaire à celle connue lors du lancement de la Nintendo 3DS. Si cette hypothèse se confirme, les joueurs pourraient à nouveau être confrontés à des différences de composants entre les unités distribuées, une situation qui avait alors alimenté des frustrations.