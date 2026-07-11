Quand on évoque un Monopoly à licence, l’image qui vient est souvent celle de noms de rues. Avec Monopoly Star Wars: Heroes vs. Villains, Ubisoft et le développeur Behavior Interactive tentent un pari bien plus osé : déconstruire la formule classique pour en faire un affrontement d’équipe nerveux, où le hasard des dés côtoie des synergies de personnages et des mini-jeux tirés des films. Sur Nintendo Switch 2, cette version holographique de la galaxie lointaine promet de renouveler les soirées jeux de société numériques, sans pour autant renier l’ADN du plateau.

Un duel entre lumière et ténèbres, orchestré par des droïdes

Le premier changement de taille, c’est qu’on ne joue plus chacun pour soi. On choisit son camp – Héros ou Vilains – pour former une équipe de deux ou trois membres, que l’on compose parmi vingt-huit personnages emblématiques. D’Obi-Wan Kenobi à Dark Vador en passant par des choix plus pointus comme Cad Bane ou Asajj Ventress, la sélection couvre films, séries et ère Clone Wars. Chaque protagoniste dispose d’une capacité unique, passive ou activable, qui va bien au-delà du cosmétique. Certains réduisent le coût des achats, d’autres offrent un dé supplémentaire lors des duels, ou permettent de voler des crédits en croisant un ennemi. L’art de bâtir une équipe complémentaire devient un vrai levier stratégique, et c’est là que le titre surprend agréablement. Oubliez la ruine de vos adversaires. Le but n’est plus d’accumuler les billets colorés, mais d’engranger des points d’influence pour votre faction. On en gagne en possédant des planètes, en y construisant avant-postes et bases, et surtout en déclenchant les événements GO. Chaque fois qu’un joueur passe par la case départ, une scène culte de la saga est tirée au sort : assaut des tranchées de l’Étoile de la Mort, Ordre 66, course de modules… L’ensemble de l’équipe participe alors à un mini-jeu de dés, avec des objectifs à atteindre ou à éviter. Réussir rapporte un pactole d’influence, des bonus, et parfois même la destruction d’une base ennemie. Ces moments, mis en scène via de courtes cinématiques animées, rythment la partie et empêchent qu’un leader ne se détache trop vite : une équipe à la traîne peut parfaitement inverser la tendance sur un coup de chance. Autre pilier du gameplay : l’affrontement direct. Quand un héros et un vilain se retrouvent sur la même case, un combat de dés se déclenche. Le défenseur lance trois dés, puis l’attaquant peut, avec ses propres jets, venir percuter ceux de l’adversaire pour en modifier les faces. Le gagnant remporte des crédits ou, plus intéressant, capture la propriété. Fini le monopole intouchable : une planète peut changer de camp à tout instant. Associées aux capacités de certains personnages qui offrent un dé supplémentaire ou facilitent l’achat de dés de combat, ces joutes introduisent un piment tactique bienvenu, même si la part d’aléatoire reste conséquente.

Hologrammes et style Clone Wars

Le plateau ne se résume pas à des cases. La cantina, accessible via certaines tuiles ou grâce à un pouvoir de personnage, permet d’engager des mercenaires qui accompliront des missions à votre place : voler une propriété, envoyer un opposant en prison, bloquer sa progression. Ces actions rappellent le vol d’étoile de Mario Party et peuvent retourner une partie en un instant. Les cases Destin remplacent les traditionnelles cartes Chance et Caisse de communauté avec des effets variés, tandis que les gares deviennent des portails de téléportation. Tout est pensé pour fluidifier et accélérer l’expérience, si bien qu’une session se boucle en 45 à 60 minutes selon le nombre d’événements GO paramétrés au départ. Sur Switch 2, le rendu visuel adopte un parti-pris cartoon proche de la série The Clone Wars, très agréable à l’œil. Chaque lieu acheté fait apparaître un diorama 3D holographique qui surgit au centre de la table, et les personnages se déplacent avec des animations pleines de caractère : Chewbacca court comme un dératé, Dark Vador marche avec une lenteur menaçante. L’interface, bardée de néons et d’écrans rétro-futuristes, colle parfaitement à l’ambiance de la saga. Les cinématiques des événements GO, bien que parfois répétitives, restent un bonus sympathique, surtout commentées avec enthousiasme par le duo C-3PO et R2-D2. Enfin surtout C-3PO qui commente tous les lancement de dès, et devient vite insupportable. Il ruine à lui seul la partie sonore du jeu. Dommage. Les droïdes assurent la narration et les transitions, tandis que chaque personnage lance des répliques tirées de l’univers Star Wars. La bande-son puise dans les thèmes iconiques de John Williams, suffisamment pour ravir les fans sans lasser. Côté accessibilité, on salue la présence de sous-titres avec identification du locuteur, d’un mode contraste élevé et de la possibilité de remapper les touches. Le multijoueur local accepte jusqu’à six participants avec une seule manette partagée, et le cross-play est de la partie pour trouver facilement des adversaires en ligne. Le titre pousse à enchaîner les parties via un système de déblocage progressif : personnages supplémentaires, tenues alternatives, dés personnalisables et véhicules apparaissant dans les cinématiques. De quoi renouveler les compositions d’équipe et tester de nouvelles synergies. Les paramètres de difficulté de l’IA permettent aussi bien une initiation tranquille que des défis relevés en solo. Sur Switch 2, l’expérience s’est montrée fluide, sans plantage ni ralentissement. Un bug rare peut survenir avec l’IA de Han Solo bloquée en boucle à la cantina, mais Behavior Interactive a promis un correctif rapide. Notons que contrairement à d’autres plateformes, la connexion Ubisoft Connect n’est pas imposée au lancement, ce qui évite quelques frictions irritantes.