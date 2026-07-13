Konami a annoncé une mise à jour gratuite pour Super Bomberman Collection, prévue pour le 20 août 2026. Cette nouvelle version intégrera Super Bomberman: Panic Bomber W en tant que titre jouable, sans frais supplémentaires pour les joueurs possédant déjà la collection.

La Super Bomberman Collection regroupe actuellement sept titres de la série : Super Bomberman, Super Bomberman 2, Super Bomberman 3, Super Bomberman 4, Super Bomberman 5, Bomberman et Bomberman II. Chaque opus propose une expérience distincte au sein de l’univers Bomberman.

Super Bomberman 2 met en scène un Bomberman capturé par le Bomber Quintet, une équipe de robots malveillants, dans un scénario où le héros doit les affronter pour préserver la paix sur Terre. Super Bomberman 3 introduit le Professeur Bagura, qui ressuscite le Bomber Quintet pour une conquête cosmique, poussant Bomberman à intervenir une nouvelle fois. Super Bomberman 4 voit le personnage principal transporté à travers différentes époques par les Quatre Rois Bomber, tandis que Super Bomberman 5 introduit Terrorin, un empereur d’un autre monde, qui libère huit « Vicious Bombers » pour envahir la Terre. Bomberman, le premier jeu de la série, propose de conquérir 50 niveaux, tandis que Bomberman II, sa suite, implémente le mode versus.

La collection inclut également plusieurs fonctionnalités de support pour améliorer l’expérience de jeu. Le mode Boss Rush permet de affronter les boss de chaque titre en série dans un défi chronométré. Les joueurs peuvent sauvegarder ou charger leur partie à tout moment grâce à la fonction Save / Load Anytime, tandis que la Rewind Function offre la possibilité de revenir en arrière pour corriger une erreur. Le Screen Filtering Function permet d’ajuster la résolution ou d’appliquer des filtres visuels selon les préférences. BOMB Radio donne accès aux bandes-son originales de chaque jeu, avec la possibilité de créer des playlists personnalisées. Enfin, la Gallery propose plus de 200 œuvres d’art et documents de développement à explorer.