Meridiem a le plaisir d’annoncer que Dragon is Dead est désormais disponible en version physique sur PlayStation®5 et Nintendo Switch™. Développé par Team Suneat, Dragon is Dead est un jeu d’action-plateforme en 2D dark fantasy de type hack and slash et roguelite qui offre une personnalisation riche grâce à différents arbres de compétences et équipements légendaires.

Dragon is Dead est édité dans le monde entier en version numérique, ainsi qu’en version physique en Amérique du Nord, par PM Studios®, tandis que Meridiem est responsable de la fabrication de l’édition physique européenne Guernian Edition, supervisant sa conception et sa production et l’enrichissant d’extras de collection, dont une jaquette spéciale, des cartes de personnages et l’ouvrage Lore of Guernian !

Dans ce jeu d’action roguelite de dark fantasy, la mort n’est qu’un commencement. Incarnez un Successeur immortel, frayez-vous un chemin à travers les terres corrompues, maîtrisez trois classes distinctes et conservez votre équipement légendaire pour revenir plus fort après chaque chute. L’Aube Noire vous attend.

Incarnez un Successeur immortel

Vous êtes un Successeur, un guerrier immortel investi du pouvoir des dieux Lu, Ashuran et Harnia. À votre mort, vous revivez avec votre équipement, vos runes et vos déblocages intacts, et vous repartez de Cliffshire pour vous enfoncer plus loin dans les zones corrompues.

Choisissez votre Successeur

Vous débuterez en tant que Lame-sort et débloquerez des Successeurs supplémentaires au fil de votre progression. Chacun possède son propre arbre de compétences, ses armes et son style de jeu.

Classes jouables

Lame-sort – Hybride axé sur les éléments, avec des attaques rapprochées et à moyenne portée basées sur le feu, le givre et la foudre.

Berserker – Combattant de mêlée lourd qui sacrifie ses propres PV et son positionnement pour infliger des dégâts massifs et gagner en armure.

Chasseur – Combattant à distance mobile utilisant des armes de jet, le poison et des capacités bestiales pour infliger des dégâts sur la durée et contrôler l’espace.

Combat hack-and-slash en 2D Roguelite

Les combats reposent sur des esquives précises, l’anticipation des attaques annoncées et l’enchaînement de combos agressifs. Les zones sont des niveaux en 2D à plusieurs couches qui réorganisent la disposition des ennemis, les pièges et le butin à chaque tentative. Lorsque vous tombez, vous perdez votre or et vos bonus temporaires, mais votre équipement et vos runes restent avec vous et constituent la base de votre prochaine tentative.

Butin, runes et artefacts

Traquez les Élites et les Boss pour obtenir des Pierres runiques, puis forgez-les en équipement Légendaire et Mythique. Les runes et les arbres de compétences de classe interagissent pour définir votre build, tandis que les artefacts que vous ramassez en cours de partie s’accumulent pour créer de puissantes synergies.

Découvrez l’Aube Noire

Le dragon Guernian est tombé, et sa Corruption déforme le monde. Vous devez vous frayer un chemin jusqu’à la Citadelle au centre de la faille. Mais prenez garde : l’histoire que vous connaissez n’est qu’un mensonge. Traquez les boss majeurs, rassemblez les fragments du passé et découvrez ce que l’Aube Noire fait réellement avec la Corruption.

Dragon is Dead – Guernian Edition est désormais disponible en version physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Le jeu est disponible en version numérique dans le monde entier via PM Studios.