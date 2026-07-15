Konami a officiellement confirmé via son compte X que la version Nintendo Switch de Castlevania: Belmont’s Curse sortira bien le 15 octobre 2026, en même temps que les autres versions sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Cette annonce met fin aux spéculations concernant un éventuel décalage pour la console de Nintendo, alors que le trailer de présentation du jeu ne mentionnait pas explicitement le logo Switch. Konami a précisé sur ses réseaux sociaux japonais dédiés à la franchise que la date de sortie pour la version Nintendo Switch™ est fixée au jeudi 15 octobre 2026.

Les précommandes pour la version physique du jeu sont déjà ouvertes au Japon à compter d’aujourd’hui. Konami précise toutefois que les dates de début des réservations et la disponibilité peuvent varier selon les revendeurs. Concernant la version dématérialisée, la date de début des précommandes sera communiquée ultérieurement. Aucune information n’a été divulguée à ce stade concernant une éventuelle version native pour la future Nintendo Switch 2.

Ce nouvel opus s’inscrit dans la continuité de la série Castlevania et se déroule 23 ans après les événements de Castlevania: Dracula’s Curse. L’histoire suit cette fois Trevor Belmont, héros ayant vaincu Dracula, accompagné de sa fille Rose Belmont. Le jeu est développé par Evil Empire et Motion Twin (connus pour Dead Cells et The Rogue Prince of Persia), et s’inscrit dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de la franchise.

L’intrigue prend place en 1499, dans un Paris médiéval en flammes, où des créatures monstrueuses émergent soudainement des ombres. Trevor Belmont, armé de son légendaire fouet sacré Vampire Killer, et sa fille Rose s’aventurent dans les rues en feu pour traquer les bêtes provenant du château qui plane au-dessus de la ville. Rapidement, Rose se retrouve impliquée dans une conspiration obscure menaçant de plonger Paris dans le chaos. Le jeu explore ainsi la question de savoir si elle parviendra à sauver la capitale de la destruction.

Konami décrit Castlevania: Belmont’s Curse comme un jeu d’action-aventure en 2D mettant en avant plusieurs innovations par rapport aux titres précédents de la série. Le système de combat repose sur une action de fouet repensée, décrite comme plus satisfaisante que jamais. Les joueurs pourront craquer leur fouet pour se déplacer librement, à la manière d’un trapéziste, et maîtriser des mécaniques permettant d’attaquer avec créativité dans un combat rapide, comparé à la chasse d’un prédateur.

Le jeu introduit également un système d’Arcana inspiré des tarots, où les boss vaincus, qu’ils soient emblématiques (Death, Médusa, Carmilla) ou inédits (Jeanne d’Arc), voient leurs pouvoirs scellés dans des cartes de tarot détenues par Rose. Ces cartes, appelées Arcana, permettent de lancer des sorts ou d’obtenir des actions spéciales uniques. Ce mécanisme ajoute une dimension stratégique au gameplay, en permettant aux joueurs d’adapter leur style de combat en fonction des capacités acquises.

La personnalisation occupe une place centrale dans Castlevania: Belmont’s Curse. Le jeu propose sept catégories d’armes différentes, ainsi que des Reliques aux effets variés, tant offensifs que défensifs. Les joueurs peuvent combiner ces équipements pour façonner leur propre style de jeu, en fonction des objets découverts au cours de l’exploration. Cette approche encourage une grande liberté dans la construction du personnage et l’adaptation aux défis rencontrés.