Cette version mise à niveau de Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer bénéficie d’une résolution et d’une fréquence d’images améliorées ainsi que de nouveaux modes et défis.

Découvrez de nouvelles façons de boxer en rythme avec Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition, un titre attendu le 16 juillet. Cette édition inclut des performances et une résolution améliorées, ainsi que de nouveaux modes et défis tirant parti des fonctionnalités exclusives de la Nintendo Switch 2.

Dans Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition, les joueurs pourront découvrir un entraînement adapté à leur mode de vie et à leur niveau de forme physique. L’édition Nintendo Switch 2 propose encore plus de façons de boxer en rythme : le mode Score avancé prend en compte la vitesse et le timing de chaque coup, tandis que la nouvelle fonctionnalité Crescendo accélère progressivement la cadence à chaque round pour vous offrir une séance de haute intensité.

En utilisant une caméra USB-C compatible*1, les joueurs peuvent désormais se voir à l’écran et corriger leur posture en temps réel avec CameraPlay. De plus, grâce à GameShare*2 jusqu’à trois joueurs peuvent s’entraîner côte à côte via une connexion sans fil locale. Avec un seul exemplaire du jeu, tout joueur possédant une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch 2 peut se joindre à la partie et se dépenser avec les autres.

Les fonctionnalités exclusives à l’édition Nintendo Switch 2 sont également disponibles dans une mise à niveau*3 destinée aux joueurs qui possèdent déjà Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer pour Nintendo Switch.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition est attendu le 16 juillet. Cette version améliorée propose des performances accrues ainsi que de nouveaux modes et défis. Une mise à niveau est disponible pour le jeu original sur Nintendo Switch.

*1 Une caméra USB-C compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), est nécessaire pour utiliser certains modes dans le jeu.

*2 Une console Nintendo Switch 2 est nécessaire pour lancer une session GameShare. Les joueurs qui reçoivent un jeu via GameShare ne peuvent y jouer que dans la session pour laquelle il a été partagé. Le jeu partagé ne sera plus jouable une fois la session de partage terminée.

*3 Un exemplaire du jeu Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer est nécessaire pour pouvoir utiliser cette mise à niveau. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch/Fitness-Boxing-3-Your-Personal-Trainer-2682458.html.