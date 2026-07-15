Falcom a récemment partagé de nouvelles informations concernant le remake de Trails in the Sky 2nd Chapter lors d’un événement dédié à l’Asie. Le producteur Toshihiro Kondo a détaillé les évolutions apportées à cette adaptation, confirmant notamment l’ajout d’un mode observateur inédit, de nouvelles quêtes secondaires centrées sur des personnages secondaires populaires, ainsi que des ajustements majeurs au niveau du système de combat. Ces révélations s’inscrivent dans une stratégie plus large de la part de l’éditeur, qui continue de développer plusieurs projets simultanément avec une équipe réduite.

Le développement de Trails in the Sky 2nd Chapter Remake (en précommande ici) s’effectue dans un contexte où Falcom structure ses ressources autour de cinq équipes principales : une dédiée à un nouveau jeu de la série Trails, une autre au remake de The 2nd Chapter, une troisième pour la série Ys, une quatrième pour Kyoto Xanadu, et enfin une cinquième pour un projet encore non annoncé. Avec environ soixante-dix développeurs répartis entre ces équipes, il existe une porosité importante entre les groupes, certains employés contribuant à plusieurs projets simultanément. Kondo a révélé que les équipes lui demandent quotidiennement s’il serait préférable de se concentrer sur un remake de Trails in the Sky 3rd Chapter ou de Trails from Zero plutôt que sur The 2nd Chapter, illustrant ainsi l’engouement interne pour ces projets de remasterisation.

L’histoire de Trails in the Sky 2nd Chapter Remake conserve l’intégralité de la trame originale, tout en modernisant son approche narrative. Après les événements du premier remake, l’intrigue se recentre sur Estelle Bright, désormais seule après la disparition de Joshua, et son parcours pour surmonter son chagrin tout en gérant la Guilde des Aventuriers. Le récit explore cette période de transition, où elle doit faire face à ses émotions tout en maintenant l’équilibre de l’organisation. Le jeu met en avant les dynamiques entre personnages, avec une attention particulière portée aux personnages secondaires populaires, qui bénéficient désormais de quêtes dédiées. Parmi eux figurent le duc Dunan, connu pour son humour, ainsi que des figures emblématiques comme Muller, Ursula et Josette, dont les talents et histoires personnelles sont mis en avant. Le remake introduit également des scènes supplémentaires pour certains personnages dont l’intégration avait été limitée dans la version originale, notamment en raison de contraintes techniques, offrant ainsi une nouvelle perspective sur l’univers de la série.

Le système de combat de The 2nd Chapter Remake conserve les fondements de la série, mais intègre plusieurs innovations majeures. L’une des principales évolutions concerne les combats en plein air, où les ennemis adoptent des comportements plus dynamiques et imprévisibles. Contrairement au premier remake, où les affrontements en extérieur se limitaient à des attaques basiques, cette version introduit des mécaniques de combat en temps réel avant de basculer en combat tactique. Les ennemis peuvent désormais utiliser des compétences similaires aux arts de combat (Crafts), accélérer leurs déplacements ou charger directement vers les joueurs, rendant les affrontements plus tactiques et moins prévisibles. Le rythme global du combat a également été optimisé, avec des transitions plus fluides entre les phases de mouvement et les tours de jeu. Les déplacements des personnages ont été retravaillés pour offrir une meilleure réactivité, tandis que les animations des attaques et des compétences ont été retouchées pour correspondre aux standards modernes.

Le jeu introduit par ailleurs un nouveau système de renforcement des Orbalions, inspiré des mécaniques de personnalisation de Trails of Cold Steel. Les joueurs pourront équiper des cristaux de plus haut niveau dans les emplacements dédiés, améliorant ainsi les performances des armes et des sorts. Les effets visuels des compétences, notamment les animations 3D des arts de combat, ont été retravaillés pour offrir un spectacle plus impressionnant. Le système d’amplification, déjà présent dans le premier remake, évolue avec l’ajout de la compétence Brave Boost, qui permet non seulement d’augmenter temporairement les statistiques des personnages, mais aussi d’éliminer tous les effets négatifs (Debuffs) accumulés. Cette mécanique est particulièrement cruciale lors des affrontements contre les boss, où la gestion des états de combat devient un élément clé de la stratégie. Les ennemis, notamment les Exécuteurs de l’Organisation Ouroboros, disposent également de mécaniques d’amplification propres. Ces adversaires peuvent déclencher un Exécuteur Boost, leur permettant d’agir plus rapidement et d’enchaîner les attaques avec une fréquence accrue, ajoutant une couche de difficulté supplémentaire.

L’une des innovations les plus marquantes de ce remake est l’introduction du mode observateur (Viewer Mode), une fonctionnalité totalement inédite dans la série Trails. Ce mode permet aux joueurs de créer des scènes personnalisées en plaçant librement les personnages et les éléments d’arrière-plan dans divers environnements du jeu. Initialement conçu comme un outil interne pour les développeurs afin de vérifier les animations et les modèles 3D, il a été retravaillé et intégré au jeu pour offrir une expérience créative aux fans. Les joueurs peuvent ajuster non seulement les poses et les expressions des personnages, mais aussi leur regard, leur orientation et même la synchronisation labiale. Il est possible d’ajouter des monstres dans ces scènes, permettant ainsi de réaliser des captures d’écran uniques, comme une photo de groupe avec un ennemi emblématique. Les éléments disponibles au lancement sont limités, mais davantage de personnages, de costumes et d’arrière-plans seront débloqués au fil de la progression dans l’histoire. Kondo a mentionné que ce mode pourrait inspirer les joueurs à partager leurs créations sur les réseaux sociaux, donnant naissance à des compositions inattendues. Par ailleurs, le système de pêche fait son retour dans cette version.

Les éditions physiques du jeu, disponibles dès le jour de la sortie, incluront un code de téléchargement numérique pour The Legend of Heroes: Trails in the Sky FC, une première dans la série. Cette initiative s’inscrit dans une tradition de Falcom, qui avait déjà offert des jeux antérieurs en bonus lors de sorties précédentes, comme lors de la sortie de Ys Eternal en 2019. Le remake de FC n’est pas une simple réplique : il intègre des fonctionnalités modernes, telles qu’un mode haute vitesse et un journal de dialogue pour faciliter la lecture des scènes. Pour la version asiatique en chinois traditionnel, les premiers acheteurs recevront un costume exclusif pour Estelle, une tenue qui ne sera pas incluse dans l’édition japonaise standard. Les joueurs ayant précommandé la version numérique bénéficieront quant à eux d’un costume spécialement conçu pour Joshua. Ceux qui possèdent une sauvegarde de The 1st Chapter Remake pourront également débloquer un style classique, une réinterprétation en 3D des tenues originales de FC, plus sobres et fidèles à l’esthétique de l’époque. L’édition limitée « Trésor de l’Ouroboros » adopte une esthétique sombre et mature, en phase avec l’univers des Exécuteurs. Elle comprend un CD de la bande originale incluant des reprises de thèmes emblématiques de la série, un livre d’art complet détaillant plus de cinq cents personnages secondaires du royaume de Liberl, ainsi qu’un DLC exclusif offrant des tenues de moutons à double face.

La production de The 2nd Chapter Remake a posé plusieurs défis majeurs, notamment en raison de la complexité narrative du jeu original. Le scénario de SC est en effet bien plus dense que celui de FC, avec des ramifications importantes selon les choix des joueurs (par exemple, la présence d’Agate ou de Scheherazade dans l’équipe). Falcom a veillé à ce que toutes les branches narratives soient fidèlement reproduites, y compris les scènes exclusives à chaque voie, afin de ne pas décevoir les fans habitués à la richesse de l’histoire originale. Un autre défi a été de rééquilibrer la mobilité dans un monde où les moyens de transport et les technologies sont paralysés. Dans l’original, la fin de SC se caractérise par une exploration difficile, où les joueurs doivent se déplacer à pied dans un royaume en crise. Le remake conserve cette atmosphère d’isolement et de lutte, mais modernise les mécaniques pour éviter de frustrer les joueurs actuels. Les développeurs ont introduit des systèmes de déplacement plus intuitifs, tout en intégrant des éléments narratifs pour transmettre l’idée d’un monde en déclin, où les personnages doivent faire preuve de résilience. La captation vocale a également représenté un défi de taille. Avec un volume de dialogues 1,5 fois supérieur à celui de The 1st Chapter Remake, l’enregistrement a nécessité une planification minutieuse. Les doubleurs, déjà sélectionnés pour le premier remake, ont dû enregistrer leurs lignes sans avoir accès aux cinématiques finales, ce qui a complexifié la synchronisation des émotions et des pauses. Kondo a révélé que l’équipe a dû créer un groupe de projet dédié à l’enregistrement pour gérer cette charge de travail, certains développeurs devant concilier leurs tâches habituelles avec la supervision des sessions de voix.

Avec le succès critique et commercial de The 1st Chapter Remake, Falcom a confirmé que les remakes de titres emblématiques de la série Trails restent une priorité. Cependant, le producteur a insisté sur la nécessité de maintenir un équilibre entre ces projets et le développement des nouveaux opus, comme Kuro no Kiseki (The Legend of Heroes: Trails into Reverie). Les équipes internes, bien que réduites à moins de soixante-dix personnes, parviennent à gérer plusieurs projets simultanément grâce à une répartition flexible des ressources, certains développeurs contribuant à plusieurs titres à la fois. Kondo a révélé que les demandes internes pour un remake de Trails in the Sky 3rd Chapter ou de Trails from Zero sont constantes, reflétant l’enthousiasme des équipes pour ces projets. Le succès de The 2nd Chapter Remake sera déterminant pour la suite : si le jeu rencontre un accueil favorable, Falcom pourrait accélérer le processus de remasterisation des autres titres de la série. Pour l’instant, aucune date n’a été officiellement annoncée pour ces futurs remakes, mais l’engagement de l’entreprise envers Trails reste intact.

Falcom a également évoqué la possibilité de proposer une version démo de The 2nd Chapter Remake avant sa sortie, bien que les détails précis ne soient pas encore finalisés. Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’approche adoptée pour le premier remake, qui avait permis à de nombreux nouveaux joueurs de découvrir la série via une expérience accessible avant de s’engager dans l’aventure complète. Kondo a souligné que l’équipe prend en compte les retours des joueurs sur The 1st Chapter Remake pour optimiser cette nouvelle version, notamment en améliorant la fluidité des combats en plein air et en ajustant le rythme global du jeu. Les développeurs ont également travaillé sur l’optimisation des mouvements des personnages sur le champ de bataille, afin d’offrir une expérience plus réactive et immersive. Enfin, l’éditeur a confirmé que le jeu proposera des niveaux de difficulté ajustés, avec une attention particulière portée aux modes Hard et Expert, afin de répondre aux attentes des joueurs en quête de défi.

Lors de l’événement, Kondo a partagé une réflexion sur la philosophie derrière ce remake, soulignant que Trails in the Sky reste un pilier émotionnel pour Falcom. Le jeu original, bien que simple en apparence, avait su toucher les joueurs par sa narration épurée et ses personnages attachants. Le remake permet de redécouvrir cette simplicité, tout en l’adaptant aux attentes des joueurs modernes. L’équipe a notamment retravaillé les dialogues pour intégrer des références aux événements ultérieurs de la série, créant ainsi des liens subtils avec les opus suivants. Kondo a également évoqué l’impact de The 1st Chapter Remake sur la culture interne de l’entreprise, où de nombreux jeunes développeurs, inspirés par la série originale, ont rejoint l’équipe pour travailler sur ce projet. Cette dynamique a permis de raviver l’esprit créatif et la passion qui avaient présidé à la création de Trails in the Sky, tout en offrant une nouvelle perspective sur ce qui fait l’essence des jeux Falcom.