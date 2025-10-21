Développé par Nihon Falcom, la série The Legend of Heroes existe depuis 1989. Jusqu’en 1999 et après avoir sorti 5 jeux, en achevant la trilogie Gagharv, le studio prend un peu plus de temps de développement que d’habitude afin de proposer en 2004 le jeu qui bouleverse la série. The Legend of Heroes VI: Trails in the Sky est le 6ème jeu The Legend of Heroes mais c’est surtout le premier jeu Trails, saga désormais devenue une célèbre série de RPG pour Nihon Falcom. Une saga qui compte à elle seule 13 jeux dont le dernier en date au Japon prépare sa sortie en occident pour l’année prochaine. En attendant, Nihon Falcom nous propose un remake complet du jeu qui a démarré la saga sur nos plates-formes modernes incluant la famille Nintendo Switch. Nous avons eu la chance de parcourir longuement le jeu avec nos Joy-Con sur Nintendo Switch 2 afin de développer ce qu’il faut savoir sur cette voie à emprunter vers les cieux.

Un premier chapitre céleste en français !

Nihon Falcom fait les choses en grand pour ce Remake, cela se voit dans la promotion du jeu, dès l’écran titre et dès les premières minutes. Pour la première fois, le studio propose une sortie mondiale pour un jeu Trails, mais en plus ce Remake est entièrement en français ! Chose très rare puisqu’un seul jeu à notre connaissance a eu cette chance, nous parlons de Trails of Cold Steel III également disponible sur la première Nintendo Switch. L’écran titre propose une nouvelle illustration clé pour nous accueillir et nous motiver à lancer une nouvelle partie. Nous constatons aussi l’envie de simplifier la compréhension vis-à-vis de la licence en l’émancipant de ses origines et en omettant la mention The Legend of Heroes un peu comme Atlus a fait avec la série Persona. En plus de rassurer sur la traduction du jeu, mentionnons aussi le fait que si vous avez commencé le jeu en jouant à la démo, la sauvegarde peut être reprise d’emblée de jeu.

Le prologue démarre sur une longue cinématique avec le moteur du jeu pour poser le début de jeu et les premiers personnages clés de la saga. Pour un joueur lambda, c’est une cinématique assez banale, nous présentant Estelle Bright, héroïne du jeu ainsi que son père Cassius Bright, tout juste de retour de sa dernière mission d’Égide. Nous assistons également à la première rencontre entre Estelle et Joshua, jeune garçon blessé et secouru par Cassius qui lui propose ainsi de vivre sous le domicile des Bright. La scène se déroule alors que nos héros ne sont encore que des enfants, elle se poursuit avec la cinématique d’introduction du jeu qui sert aussi à faire l’ellipse entre la première cinématique et notre début de jeu avec une Estelle Bright et un Joshua Bright (adopté) presque jeunes adultes. Estelle et Joshua aspirent à suivre la voie de Cassius et devenir eux-mêmes membres des Égides, une organisation officiant à travers le continent de Zemuria et veillant en priorité à la sécurité des habitants de chaque région.

Le début du jeu nous fait vivre leur dernière journée de formation avec un examen déterminant. Examen que nous passons avec succès en explorant les égouts de la ville de Rolent et en ramenant un certain colis à notre formatrice Scherazard, ancienne apprentie de Cassius Bright. La journée ne s’arrête pas là puisque notre tout nouveau duo d’Égides enchaîne déjà quelques missions avant d’apprendre en fin de journée que Cassius Bright doit quitter Rolent en urgence pour répondre à une certaine requête plus importante. Scherazard, Joshua et Estelle doivent alors prendre en charge les dossiers et requêtes dont Cassius était en charge. Durant notre travail, nous faisons face à une affaire de cambriolage du maire de Rolent perpétré par une bande de pirates du ciel. Alors que nous étions sur le point de résoudre celle-ci et de capturer une personnalité clé de ce groupe, la jeune Josette, les pirates arrivent à s’échapper grâce à l’arrivée d’un autre membre.

Semi-échec puisque notre groupe arrive malgré tout à récupérer le butin volé. Alors que nous faisons notre rapport de quête, nous apprenons une grave nouvelle. L’Aérobus Linde a soudainement disparu lors d’un de ses vols, un des passagers sur la liste n’est autre que Cassius Bright. Dans le même temps, Joshua et Estelle reçoivent une certification de la branche des Égides de Rolent. Nous apprenons que pour devenir un Égide Senior, il faut obtenir les certifications des autres branches du Royaume de Liberl. De quoi faire d’une pierre deux coups pour notre duo de héros, voyager à travers Liberl afin de devenir un Égide Senior mais aussi enquêter sur la disparition de Cassius Bright. Ceci n’est que le début d’une longue aventure pleine de rebondissements et de complots allant au-delà de Liberl avec des risques de répercussion internationale sur le continent de Zemuria. Pour tout comprendre, il est vivement recommandé de discuter avec les PNJ, d’acheter les ouvrages à lire afin d’enrichir la compréhension de ce monde et ses enjeux géopolitiques.

Le studio nous promet une durée de vie de 80 heures sur le jeu, cela dépend évidemment du profil de chacun mais nous pouvons sans mal garantir la moitié de cette estimation. En ajoutant l’exploration sur un monde nouvellement modélisé en 3D et bien plus vaste à traverser puis en ajoutant les nombreuses annexes, il va sans dire que l’estimation n’est pas mauvaise pour les complétistes. Elle est aisément doublée pour ceux qui veulent vraiment 100% le jeu, parler à tout le monde et ne rien rater et qui iront même refaire plusieurs runs. Attention, toutefois le rythme d’un jeu Trails est extrêmement haché et il faudra aimer avoir de très longs moments de calme et de discussion avant que tout ne s’enchaine. En passant ce défaut, une longue aventure linéaire nous attend et ce jeu n’est finalement que le point de départ de la saga avec une fin incroyable qui mettra tout le monde d’accord sur un fait : « vivement la suite et vite ! ». Nous encourageons d’ailleurs Falcom à rester en partenariat avec Gung Ho Entertainment si cela garantit une traduction française et une sortie mondiale des jeux à venir. Cet effort sur Trails in the Sky 1st Chapter est une totale réussite et plus aucune excuse pour les amoureux de JRPG de faire l’impasse sur ce bijou !

Un remake qui nous envoie au septième ciel

Pour un fan, la surprise est déjà de taille vu la qualité de réalisation du jeu dès les premières scènes. Un connaisseur se met ainsi à comparer chaque frame de chaque scène et décor avec ses souvenirs du rendu 3D miniature très sommaire du début des années 2000 sur PC et PSP. Trails in the Sky 1st Chapter est visuellement impressionnant dans le style Cel-shading en 3D. Il s’agit certainement du travail le plus propre et impressionnant du studio Falcom. Une évolution du style de Ys X et de Trails Beyond the Horizon, leurs derniers travaux en date. En cinématique comme lors de nos phases de gameplay, le jeu fourmille en détails. Les personnages sont mignons, pleins de vie et d’expressivité dans un monde coloré, vivant et à échelle crédible.

Nous ne sommes pas spécialistes de chiffres mais techniquement les derniers patchs permettent une expérience solide avec désormais la possibilité de choisir entre un mode Graphisme ou Performance sur Nintendo Switch 2. La promesse étant le 4K / 30fps ou 1080p / 60fps. Nos yeux de mortel ne nous permettent pas de bien situer les chiffres par rapport à ce qui s’affiche sous nos yeux. Dans notre langage, c’est très beau et stable en TV comme en portable et c’est le plus important. Pour aller dans un peu plus de détail, la différence est surtout visible en mode portable avec un framerate bien plus élevé pour des visuels plus flous et baveux en mode Performance en comparaison à un mode Graphisme bien plus propre et joli ainsi qu’un framerate solide mais moins élevé.

Au-delà de l’enrobage graphique, les musiques sont également arrangées pour un résultat qui va de pair avec la fraîcheur visuelle et colorée de ce Remake. Nous avons le choix entre 3 types de pistes : la bande-son originale, celle arrangée dans la version Evolution ou les tout nouveaux arrangements de ce remake. Le doublage est également bien plus présent avec le choix entre les voix anglaises ou japonaises. Les voix originales japonaises sont toujours notre recommandation pour ce style de production mais nous comprenons ceux qui préfèrent des voix plus occidentales. De quoi ainsi contenter tout le monde en terme sonore, sauf potentiellement ceux qui auraient aimé aller encore plus loin avec un doublage français.

Trails in the Cold Sky Through Daybreak

En ce qui concerne le gameplay, il serait simple de résumer à des fans que nous avons un savant mélange du gameplay de Trails of Cold Steel et de Trails Through Daybreak. Cependant, la saga étant encore assez méconnue, allons un peu plus en détails. L’expérience d’origine proposait une progression entre exploration de ville et donjon puis combat au tour par tour. Une progression assez irrégulière, nous le mentionnons, Trails proposant un rythme de jeu très haché et linéaire. Un gameplay loin d’être nouveau dans le JRPG qui ne change pas drastiquement mais qui se modernise. Durant nos explorations, nous pouvons interagir avec les PNJ, préparer nos équipements et effectuer nos quêtes Égides, principales ou annexes. Un des plus gros changements est lié au travail de Remake du monde qui reste aussi détaillé qu’à l’époque mais qui s’affiche désormais à l’échelle de nos personnages et dans une 3D bien plus crédible. La taille du Royaume de Liberl est ainsi multipliée par un nombre que nous ne saurons vous donner tant chaque région, chaque ville et donjon sont désormais vastes.

Cette simple exploration du monde multiplie la durée de vie du jeu, surtout si nous décidons comme à l’époque de faire les choses à pied. Ceci étant dit, nous sommes en 2025 et Falcom modernise avec de nombreuses options de confort comme des icônes qui nous indiquent plus clairement nos quêtes et un système de voyage rapide qui nous permet de nous déplacer instantanément de part et d’autre des régions. Il y a aussi la possibilité de revenir instantanément en début de donjon lorsque nous sommes au plus profond de celui-ci pour les plus paresseux. Puis nous avons aussi l’option de jouer en mode accéléré multipliant ainsi la vitesse de jeu par facilement 2 ou 3. Malgré tout, la progression reste très hachée et très linéaire puisque comme à l’époque, l’aventure est découpée en chapitres et en régions du royaume de Liberl. Ainsi, pour les plus complétistes, regardez bien les icônes sur la carte pour accomplir toutes les quêtes et récupérer les livres puisque le retour en arrière reste impossible. C’est-à-dire que le prologue nous limite à la région de Rolent puis lorsque nous arrivons à la région de Bose, nous ne pouvons plus revenir à Rolent par exemple.

L’autre gros changement concerne le système de combat qui mélange le meilleur de la série accompagné encore de nombreuses options de confort pour améliorer l’expérience. C’est ici que le mélange entre Trails of Cold Steel et Trails Through Daybreak se sent le plus avec un système de tour par tour très riche et la possibilité de passer du combat en temps réel au tour par tour en une pression de touche. En provenance de Trails Through Daybreak, le fait qu’un combat démarre directement dès lors que nous sommes proches d’un ennemi et que nous engageons le combat directement sur la carte. Aucune transition, nous pouvons enchaîner les coups comme dans un jeu d’action et nous pouvons esquiver les offensives ennemies. Les coups remplissent une jauge d’arts découpée en deux sessions, chaque session remplie est consommée lors de l’utilisation d’un art. Autrement dit, si la jauge est entièrement remplie nous pouvons utiliser 2 arts d’affilée. Une esquive parfaite effectuée au moment où un coup ennemi arrive sur notre personnage permet de remplir directement cette jauge.

Attention, si le combat en temps réel perdure, l’ennemi peut vous déstabiliser avec une puissante attaque ou alors si les PV de nos personnages ont trop baissé. Une déstabilisation provoque immédiatement un combat au tour par tour à l’avantage de l’ennemi. Il est possible de nous-mêmes déstabiliser un ennemi en brisant sa jauge de garde et de lancer un combat au tour par tour à notre avantage. Ces phases à terme répétitives permettent néanmoins de gagner du temps face à des ennemis standards puisque nous pouvons totalement mener un combat en temps réel jusqu’à vider les points de vie de notre adversaire. Puis si la répétitivité se fait sentir, nous avons la liberté de passer en tour par tour en une pression de touche et l’inverse est également possible. Dommage que les récentes subtilités des phases en temps réel des derniers Trails n’aient pas été intégrées dans Trails in the Sky 1st Chapter mais vu l’immense travail de remake, c’est un petit malus auquel nous ne tenons pas forcément rigueur.

Concernant le tour par tour, revenons déjà sur les bases, le système est régi par un historique des tours sur lequel nous avons les icônes de chaque unité alliée ou ennemie représentant ainsi l’ordre des tours. Sur cet historique, des icônes de bonus aléatoire apparaissent sans prévenir comme Art Gratuit ou Critique. Au tour par tour, il faut faire la distinction entre un Art et un Craft, consommant différents types de ressources à nos personnages. Les Crafts sont des techniques de combat dépensant des PC, nos personnages sont limités à 200PC. Nous avons des S-Crafts, des techniques de combat surpuissantes consommant au moins 100PC et pouvant être utilisées n’importe quand en un raccourci de touche sans tenir compte de l’historique des tours. Les Arts sont l’équivalent des magies et consomment des PE, l’équivalent des PM dans un RPG standard. Un Art ne se déclenche pas instantanément après avoir placé la commande, ceux-ci demandent un délai d’incantation et se déclenchent au prochain tour de notre personnage sur l’historique.

Art Gratuit est un bonus aléatoire permettant à notre magie d’être déclenchée instantanément sans aucune consommation de PE. Il est garanti que l’action sera un coup critique. Il y a ainsi différents types de bonus aléatoires et ils peuvent même se cumuler les uns sur les autres. Ils peuvent également apparaître à l’avantage des ennemis. Le but est de jouer avec nos Crafts et nos Arts afin d’influencer l’historique des tours puis faire en sorte de bénéficier de ces bonus aléatoires. En repoussant le tour des ennemis, en avançant notre tour d’action ou encore en infligeant des altérations d’états sur les ennemis pour les empêcher d’agir et ainsi ne pas risquer un critique dangereux, ce sont là quelques stratégies parmi d’autres possibilités offertes par le système de Trails in the Sky 1st Chapter. Un système de tour par tour bien plus riche et intelligemment pensé en contraste avec le temps réel dynamique et bourrin.

Comme dans Trails Through Daybreak, si nous avons le choix du temps réel et du tour par tour en général, les combats importants de boss sont uniquement en tour par tour. Les boss sont relativement coriaces à vaincre sans prendre le temps de bien utiliser toutes les subtilités offertes par le système de combat. La plupart déclenchent d’ailleurs un gain de rage lorsque nous avons entamé une bonne moitié de leurs points de vie, d’autres ont aussi des S-Crafts dévastateurs qu’ils utilisent ainsi contre nous. Nous avons 3 modes de difficulté au choix et nous parlons du mode Normal qui est donc intermédiaire et propose selon nous suffisamment de challenge pour ceux qui en veulent. À chacun d’ajuster cela pour quelque chose de plus facile ou d’encore plus difficile dépendamment de ce qu’il recherche. L’issue des combats n’est pas uniquement une question d’équipement et de niveau de nos personnages, tout peut également être une question de gestion de nos orbements et d’autres éléments annexes comme la cuisine.

Les orbements sont un appareil permettant d’équiper des quartz élémentaires et nous permettent de lancer des Arts en combat. Les Arts disponibles dépendent du type d’élément des quartz que nous équipons. Les emplacements de quartz sont à débloquer en échange de Sepith, plus ou moins la monnaie d’échange du jeu. Chaque quartz en plus d’être lié à un élément propose à nos personnages une variété de compétences passives qui peuvent totalement faire la différence en combat. Il est aussi possible d’améliorer notre équipement et nos quartz afin d’avoir des effets de passif meilleurs et de nouveaux Arts. Sur un autre plan, la cuisine permet de bénéficier de bonus de stats permanents lorsque nous réussissons une recette pour la première fois. Pour une seule recette, ce n’est pas très intéressant mais quand il y a plusieurs dizaines de recettes à trouver et à réussir, le bonus n’est pas si négligeable. Notons que chaque personnage possède aussi sa propre liste de passifs divisée en plusieurs niveaux évoluant indépendamment des niveaux de nos personnages et faisant tout autant la différence en combat. C’est tout ça, qu’il faut gérer et prendre en compte pour optimiser nos performances et parvenir à vaincre les adversaires les plus coriaces.