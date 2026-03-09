En décembre 2025, Falcom a annoncé Trails in the Sky 2nd Chapter pour Nintendo Switch et Switch 2, avec une sortie prévue à l’automne 2026. Avant la sortie du jeu, une nouvelle vidéo de gameplay a été partagée et les profils des personnages principaux ont également été dévoilés.

Falcom a ouvert le site officiel de Trails in the Sky 2nd Chapter, présentant les personnages principaux Estelle Bright, Joshua Astray, Scherazard Harvey, Olivier Lenheim, Agate Crosner, Kloe Rinz, Tita Russell et Zin Vathek.

Estelle Bright, doublée par Stephanie Sheh en anglais et Tomoyo Takayanagi en japonais, est âgée de 16 ans, née le 7 août et utilise un bâton comme arme. Elle est une Bracer du Royaume de Liberl. En tant que Junior Bracer, elle a quitté sa ville natale avec son frère adoptif Joshua, se consacrant à résoudre des incidents à travers le Royaume et progressant considérablement en tant que Bracer et en tant que personne. Afin de retrouver Joshua, qui a soudainement disparu la nuit du Festival d’anniversaire de la Reine, ainsi que d’identifier le cerveau derrière les événements de Trails in the Sky the 1st Chapter, Estelle se lance dans une nouvelle aventure.

Joshua Astray, doublé par Johnny Yong Bosch en anglais et Natsumi Fujiwara en japonais, est âgé de 16 ans, né le 20 décembre et utilise des lames doubles comme armes. C’est un garçon recueilli comme fils adoptif de la famille Bright cinq ans avant les événements du jeu. Avec des cheveux noirs de jais et des yeux ambrés, il se spécialise dans le combat rapide et technique avec ses doubles lames. Il a voyagé à travers le Royaume avec Estelle, aux côtés de laquelle il a été élevé comme un frère ou une sœur, et bien qu’il se soit qualifié pour devenir Senior Bracer, la nuit du Festival d’anniversaire de la Reine, Joshua a révélé sa véritable identité et son passé, et a immédiatement disparu de la vue d’Estelle.

Scherazard Harvey, doublée par Michelle Ruff en anglais et Chika Anzai en japonais, est âgée de 23 ans, née le 14 mai et utilise un fouet comme arme. Senior Bracer connue sous le nom de « Silver Flash », elle est une polyvalente qui utilise des attaques au fouet et la magie orbal. Elle est une figure de grande sœur attentionnée pour Estelle, mais aussi une grande buveuse qui peut devenir un peu incontrôlable quand elle est ivre. Afin d’enquêter sur les mouvements d’une organisation mystérieuse opérant dans l’ombre de l’incident qui a secoué le Royaume de Liberl, elle assiste Estelle dans son voyage en tant que Bracer.

Olivier Lenheim, doublé par Matthew Mercer en anglais et Takehito Koyasu en japonais, est âgé de 25 ans, né le 1er avril et utilise un pistolet orbal comme arme. Musicien itinérant de la grande nation du nord, l’Empire d’Erebonia, il possède un talent musical dans tout, du piano au luth, ainsi que des techniques de combat qui utilisent à la fois son pistolet orbal et la magie orbal, mais il est lui-même extrêmement narcissique. Il est venu au Royaume de Liberl avec un certain objectif, mais même après la fin du Festival d’anniversaire de la Reine, il semble toujours apprécier de voyager à travers le Royaume, ce qui est une source de détresse pour son ami d’enfance et attaché militaire, Mueller.

Agate Crosner, doublé par Ben Pronsky en anglais et Taku Yashiro en japonais, est âgé de 24 ans, né le 30 juillet et utilise une grande épée comme arme. Jeune Bracer connu sous le nom de « Heavy Blade », il est un attaquant de puissance qui écrase ses adversaires avec de puissantes attaques portées par son épée massive. Lors d’un incident survenu dans le Royaume de Liberl, il a développé une rivalité acharnée avec un mystérieux jeune homme qui s’appelle Lorence, dont les paroles semblaient percer son âme même lorsqu’ils ont croisé le fer. Comme Scherazard, il travaille à nouveau avec Estelle pour enquêter sur l’organisation mystérieuse opérant dans l’ombre.

Kloe Rinz, doublée par Cristina Vee en anglais et Hina Youmiya en japonais, est âgée de 16 ans, née le 11 octobre et utilise une rapière comme arme. Jeune fille sophistiquée et étudiante à la prestigieuse Jenis Royal Academy, elle a une personnalité calme et douce, mais ses compétences à la rapière formées au Fencing Club et son talent pour la magie orbal sont capables de rivaliser même avec un Bracer. Après les événements survenus à l’orphelinat et à l’académie dans la région de Ruan, elle est devenue amie avec Estelle et Joshua, et s’est battue à leurs côtés lorsque le Royaume de Liberl a été attaqué. Après le Festival d’anniversaire de la Reine, il semblait qu’elle profitait à nouveau de sa vie à l’académie, mais…

Tita Russell, doublée par Brianna Knickerbocker en anglais et Hikaru Iida en japonais, est âgée de 12 ans, née le 7 mai et utilise un canon orbal comme arme. Petite-fille du scientifique orbal de génie Professeur Russell, toute sa famille partage un amour profond pour les machines. Elle a déjà démontré ses talents en tant qu’apprentie ingénieure à la renommée Zeiss Central Factory de Liberl, et son canon orbal auto-fabriqué est équipé de divers mécanismes tels que le brouillage et la récupération. Elle a rencontré Estelle et Joshua lors d’un cas impliquant des orbments, et en tant qu’enfant unique, elle en vient à penser à eux comme à ses propres frères et sœurs aînés.

Zin Vathek, doublé par Vic Chao en anglais et Tetsu Inada en japonais, est âgé de 30 ans, né le 4 septembre et utilise un gantelet comme arme. Bracer vétéran de la République de Calvard, il est un artiste martial costaud qui a maîtrisé le style Taito, l’un des trois grands styles d’arts martiaux orientaux. En voyageant vers la capitale royale pour participer à un tournoi d’arts martiaux, il a rencontré Estelle, Joshua et les autres, et a fini par faire équipe avec eux pour résoudre un incident dans le Royaume de Liberl. Après que l’incident a été résolu, il est retourné dans son pays natal à la demande de la Bracer Guild de la République, mais…

Trails in the Sky 2nd Chapter sortira sur PlayStation 5, Switch 2, Switch et PC via Steam à l’automne 2026 dans le monde entier.