Maximum Entertainment est ravi d’annoncer aujourd’hui que Instant Sports 2, la suite du jeu de sport à succès développé par Breakfirst Games, est désormais disponible sur Nintendo Switch et PlayStation. Faisant suite au premier Instant Sports, vendu à plus de 1.5 million d’exemplaires dans le monde, Instant Sports 2 est maintenant disponible à l’achat en édition numérique, avec des éditions physiques à paraître le 15 septembre 2026.

Instant Sports 2 propose :

Une large gamme de sports : 10 jeux de sport, dont le baseball, le base jump, le minigolf, le VTT, le tennis, la boxe, le rafting, le padel et bien plus encore !

Multijoueur local : Jouez en solo ou avec jusqu’à 4 joueurs simultanément sur le même écran et gagnez des tickets en fonction de votre score et de votre classement.

Personnalisation approfondie des personnages : dépensez les tickets que vous avez gagnés dans la boutique du jeu pour débloquer des tenues, de l’équipement et des effets visuels afin de personnaliser votre propre personnage avec un look unique !

Hub du jeu : explorez un immense parc sportif comprenant une variété de zones thématiques animées, chacune proposant son propre jeu de sport unique.

Instant Sports 2 propose un gameplay rapide et accessible, tout en offrant une grande profondeur de jeu aux joueurs désireux de maîtriser chaque discipline.