Nicalis et Pikii ont annoncé que le jeu IRA, développé par ABShot, fera son apparition sur Nintendo Switch 2 le 30 juillet 2026. Ce titre se distingue par une combinaison inédite de mécaniques de bullet hell et d’éléments roguelike, offrant une expérience de tir frénétique et stratégique. Le jeu avait auparavant été disponible en accès anticipé sur PC via Steam à partir du 31 août 2021, avant d’être publié dans sa version complète sur Steam, l’Epic Games Store et GOG le 3 octobre 2023.

IRA plonge les joueurs dans un univers où le chaos menace de submerger le monde, gouverné autrefois par la violence et la peur. L’histoire suit Yeon, une jeune femme choisie par le destin pour hériter du pouvoir d’Ira, une Pierre de Protection née des prières d’un dieu perdu. Ce artefact, symbole d’ordre transmis à travers les générations, confère à Yeon la capacité de lutter contre les forces du désordre qui ressurgissent. Le récit explore cette lutte entre ordre et chaos, avec une esthétique à la fois envoûtante et périlleuse, à travers quatre zones et sept niveaux répartis dans un monde à la fois magnifique et dangereux.

Le gameplay de IRA repose sur une fusion entre le tir intensif et les mécaniques de roguelike. Les joueurs doivent maîtriser à la fois les tirs normaux et les attaques chargées, analyser les patterns ennemis et se faufiler à travers des rideaux de projectiles denses. Chaque partie se déroule dans des environnements générés aléatoirement, avec des dispositions de cartes, des drops d’objets et des chemins d’amélioration qui varient à chaque nouvelle tentative. Cette structure offre une rejouabilité considérable, renforcée par un système de construction profond où les choix de Blessings permettent de façonner une stratégie adaptée à chaque style de jeu.

Le jeu propose plus de 160 arcs différents, plus de 150 objets à collecter et plus de 43 synergies possibles, garantissant que chaque session est unique. Les Blessings, obtenus au fil des niveaux, permettent aux joueurs de personnaliser leur approche, tandis que le système d’Apostles offre un soutien tactique sous forme de compétences ultimes et d’effets passifs pouvant influencer le cours du combat. Une mécanique notable est le Just-Dodge Bullet Time, qui s’active lors d’esquives parfaitement timing, ralentissant le temps et offrant un avantage décisif dans les situations les plus tendues.

Sur Nintendo Switch 2, IRA tire parti des capacités techniques de la console pour offrir une expérience visuelle optimisée. Le jeu fonctionne en 4K à 60 images par seconde, garantissant une clarté exemplaire des motifs de projectiles et une fluidité adaptée aux exigences du bullet hell. Cette version marque une nouvelle étape pour le titre, déjà salué pour son approche innovante du genre, et s’adresse aux joueurs recherchant un défi à la fois technique et stratégique.