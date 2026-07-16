PQube, le développeur Wisageni Studio et Maximum Entertainment France invitent les joueurs à devenir un manager d’idoles dès aujourd’hui, avec K-Pop Idol Stories: Road to Debut, maintenant disponible en édition physique (juste ici) sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Pour fêter la sortie du jeu, une toute nouvelle bande-annonce de lancement a été dévoilée à l’occasion du Secret Sauce Showcase, offrant aux joueurs un aperçu de ce qui les attend tandis qu’ils guident leur groupe vers la célébrité.

Dans K-pop Idol Stories : Road to Debut, les joueurs incarnent le manager d’un groupe de K-pop et doivent tracer la voie qui mènera leur groupe à ses débuts. Après avoir repéré des talents parmi une sélection de huit recrues uniques, ils constitueront la formation de leurs rêves, développeront les compétences de chaque membre et guideront leur groupe à travers les défis imprévisibles de l’industrie de la K-pop.

Le succès ne repose pas uniquement sur le talent ! Les joueurs doivent trouver le juste équilibre entre travail, entraînement et temps de repos pour que leurs idoles restent au meilleur de leur forme. Chaque décision qu’ils prendront, de la planification de leurs emplois du temps aux relations qu’ils noueront, aura un impact durable qui modifiera les rencontres qu’ils feront et, au final, la fin de leur aventure.

Grâce à de superbes illustrations dessinées à la main, à des personnages magnifiquement animés et à une bande-son K-pop originale, K-pop Idol Stories: Road to Debut offre une immersion totale dans l’univers du management K-pop.

À propos de K-pop Idol Stories : Road to Debut

Le mélange ultime entre la K-pop et les jeux de simulation de vie ! Endossez le rôle d’un manager et créez le groupe d’idoles de vos rêves en repérant des talents, en gérant les emplois du temps, en choisissant les tenues, en planifiant la stratégie sur les réseaux sociaux et en organisant la sortie d’un album parfait. Parviendrez-vous à les mener jusqu’à leurs débuts ?

Caractéristiques principales :

Ton groupe de K-pop de rêve :Choisis parmi huit stagiaires uniques, de la joyeuse Minji à la timide Ai. La composition et les compétences de ton groupe sont entre tes mains, et c’est à toi de les transformer en stars.

Gère leur emploi du temps : En tant que manager, tu dois trouver le juste équilibre entre endurance, finances et charge de travail. Si tu pousses trop tes idoles, tu risques de les épuiser, mais si tu les chouchoutes trop, tu vas vite te retrouver à court d’argent !

Les relations comptent : les liens que vous tissez déterminent chaque issue. Vos décisions influencent la façon dont chaque personnage vous perçoit, débloquant de nouvelles rencontres, intrigues et fins.

Bande originale K-pop : comprenant des morceaux exclusifs et des pistes vocales spéciales pour les débuts de votre groupe, produites spécialement pour le jeu. Les fans de K-pop vont se ruer sur la liste des titres !

Des mini-jeux immersifs : Repérez de nouvelles idoles, trouvez les bonnes notes pendant les répétitions vocales et maîtrisez les chorégraphies dans des défis rythmiques. Vos performances dans ces mini-jeux déterminent votre succès en tant que manager d’idoles.