SQUARE ENIX dévoile et lance le jeu acclamé par la critique STAR OCEAN: THE SECOND STORY R sur Nintendo Switch™ 2. De nouveaux joueurs peuvent ainsi découvrir le remake en 2,5D du deuxième opus de la série STAR OCEAN, avec des améliorations graphiques et des mises à jour visant à faciliter l’expérience de jeu. Ce lancement vient s’ajouter aux versions déjà disponibles sur Nintendo Switch™ , PlayStation® 5 et PlayStation®4, ainsi qu’en version numérique sur PC via Steam® .

STAR OCEAN THE SECOND STORY R redonne vie au célèbre RPG de 1998 grâce à un superbe style 2,5D qui allie de superbes graphismes en 3D à des personnages en pixels 2D empreints de nostalgie. Les joueurs peuvent choisir entre la bande-son originale et une nouvelle bande-son réarrangée et profiter des voix en japonais et en anglais, avec des doublages interprétés par les membres de la distribution originale. Il est même possible de choisir, pour le doublage japonais, entre la distribution originale nouvellement enregistrée et celle de STAR OCEAN: Second Evolution (version PlayStation®Portable). De nombreuses améliorations de confort de jeu modernisent l’aventure, telles que le déplacement rapide et une présentation améliorée des compétences, des spécialités et de la création d’objets.

Dans STAR OCEAN THE SECOND STORY R, Claude, un officier de la Fédération, cherche un moyen de rentrer chez lui après avoir été téléporté sur une planète sous-développée. Une rencontre fortuite avec une jeune fille nomméeRena les unit dans une quête visant à sauver son peuple, comme l’avait prédit une ancienne prophétie. Les joueurs peuvent choisir de commencer le jeu avec Claude ou Rena : leurs points de vue et leurs alliés potentiels varient enfonction de ce choix. Ils découvriront des combats en temps réel au rythme effréné, un système de compétences approfondi et des « actions privées », qui permettront aux joueurs de renforcer leurs liens avec les membres de leur groupeet de débloquer plusieurs fins différentes.

De plus, pour une durée limitée, STAR OCEAN THE SECOND STORY R et d’autres titres phares de la franchise sont en promotion sur certaines plateformes : STAR OCEAN THE DIVINE FORCE – 60 % DE RÉDUCTION

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE DIGITAL DELUXE EDITION – 60 % DE RÉDUCTION

STAR OCEAN – THE LAST HOPE – Remasterisé en 4K et Full HD – 70 % de réduction

STAR OCEAN THE SECOND STORY R – 50 % DE RÉDUCTION

Le 28 juillet, STAR OCEAN: THE SECOND STORY R et STAR OCEAN THE DIVINE FORCE seront disponibles pour la toute première fois sur la boutique GOG. Les titres suivants seront proposés à prix réduit du 28 juillet au 9 août :