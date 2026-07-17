The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Méga-Évolution – Nuit Noire, est disponible dans tous les magasins participants du monde.

Dans Méga-Évolution – Nuit Noire du JCC Pokémon, une nouvelle vague de puissance mystérieuse surgit des profondeurs des ténèbres, mettant en avant Méga-Darkrai-ex et Méga-Zeraora-ex, tandis que Méga-Lugulabre-ex et Méga-Minotaupe-ex font irruption avec une puissance redoutable.

Avec leurs PV élevés et leurs puissantes attaques, ces Pokémon-ex Méga-Évolution offrent aux Dresseurs et aux Dresseuses de nouvelles façons de combattre et de construire leurs decks. Cette force a cependant un prix : ces Pokémon offrent trois cartes Récompense lorsqu’ils sont mis K.O.

Dès aujourd’hui, vous pouvez découvrir et collectionner les cartes de l’extension Méga-Évolution – Nuit Noire avec les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections disponibles dans les magasins participants du monde entier.

De plus, l’extension Méga-Évolution – Nuit Noire est maintenant disponible en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Dès votre connexion, vous obtiendrez un ensemble d’accessoires de decks ainsi qu’un deck du Passe de combat Méga-Évolution – Nuit Noire mettant en vedette Méga-Darkrai-ex. Un deck supplémentaire centré sur Méga-Lugulabre-ex peut être déverrouillé en continuant à jouer.