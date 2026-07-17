Silver Lining Interactive, Fat Alien Cat, Nomo Studio et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que les éditions physiques (disponible ici) de Momento sont maintenant disponibles ! Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent se procurer leur exemplaire tangible du jeu de décoration de pièces rempli d’émotions et acclamé par la critique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5.

Cette sortie physique s’inscrit dans la lignée de l’incroyable vague d’enthousiasme qui a déferlé sur toutes les plateformes depuis le lancement numérique du jeu. Momento a conquis tant les critiques que les joueurs, récoltant des éloges unanimes pour son récit émouvant et son gameplay relaxant. Momento a immédiatement séduit les joueurs, faisant son entrée officielle dans le Top 30 du classement Nintendo Switch 2 peu après sa sortie numérique !

Préparez-vous à faire des choix qui marqueront toute une vie

Développé par une petite équipe indépendante passionnée basée à Brisbane, en Australie, Momento pose la question suivante : en quoi les objets que nous conservons façonnent-ils la personne que nous devenons ? Chaque objet que vous choisissez de conserver au fil de votre passage de l’enfance à l’âge adulte a des répercussions dans le temps, modifiant la carrière, l’histoire et le parcours de vie du protagoniste. Après un accueil extrêmement positif lors de sa sortie numérique, les joueurs peuvent désormais se plonger dans ce jeu de décoration chaleureux et original avec l’édition physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5.

Caractéristiques principales de Momento :