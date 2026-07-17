RedOctane Games, studio spécialisé dans les jeux musicaux de rythme, a dévoilé plusieurs annonces majeures concernant Stage Tour lors de l’IGN Live 2026. Inspirée par l’énergie des performances live, la culture musicale et la communauté qui anime ce genre, cette production ambitionne de relancer l’intérêt pour les jeux de rythme à l’approche de sa sortie prévue plus tard cette année.

Un partenariat exclusif avec Dark Horse Comics a été annoncé, marquant la première incursion du jeu dans l’univers des bandes dessinées. Un one-shot spécial sera dévoilé lors de la Comic-Con de San Diego en 2026, élargissant la lore de Stage Tour et offrant aux fans une nouvelle manière de découvrir les membres du groupe qui façonnent l’univers du jeu. L’édition limitée sera disponible exclusivement pour les attendees de la Comic-Con, dans la limite des stocks, et sera également offerte en bonus avec les précommandes des bundles matériels futurs. L’œuvre sera signée par une équipe de créateurs reconnus, dont Kim Hu (créatrice de Rollerdrome et Killtopia: Nano Jams) pour la couverture, Zoe Tunnell (scénariste de Blade Maidens et du Godzilla: Valentine’s Day Special) pour le scénario, Liana Kangas (illustratrice de Know Your Station et TRVE KVLT) pour les dessins, Diana Sousa (coloriste de Critical Role: Vox Machina Origins et Star Wars: The High Republic Adventures) pour les couleurs, et Tyler Smith (lettreur chez Comicraft, connu pour Star Wars: Hyperspace Stories et Conan the Barbarian) pour la typographie.

« Stage Tour est une célébration de la musique et de l’expérience collective qu’elle procure, » déclare Jack Guinchard, responsable marketing et marque chez RedOctane Games. « Ce partenariat avec Dark Horse Comics nous permet d’étendre l’univers du jeu au-delà de l’écran, offrant aux fans un moyen exclusif de s’immerger dans l’histoire de ses personnages et de partager cette découverte. »

Stage Tour est confirmé pour une sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Les wishlists Steam sont déjà disponibles, tandis que celles pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que les précommandes, seront lancées prochainement.

Les visiteurs de la Comic-Con de San Diego pourront découvrir une version jouable de Stage Tour en avant-première. Le stand officiel du jeu, situé au Booth #2834, proposera une démo fermée basée sur la dernière build alpha, accessible sur des bornes d’arcade spécialement conçues en collaboration avec Paradox Arcades. Cette version mettra en avant une sélection de titres déjà annoncés, tout en présentant les dernières améliorations apportées au gameplay, issues des retours des participants à l’IGN Live 2026 et de la communauté de testeurs alpha.

En marge de la démo, les attendees auront l’opportunité de découvrir le contrôleur officiel Kramer Guitar Controller pour Stage Tour. Des unités de démonstration pré-production, reprenant le design emblématique des guitares Kramer, seront disponibles tout au long de l’événement. Ces contrôleurs, officiellement licenciés, permettront aux fans de s’essayer au jeu avec un matériel fidèle aux instruments réels, avant leur commercialisation prévue pour la sortie du jeu. Les visiteurs pourront également se procurer l’édition exclusive du comic Stage Tour aux stands du jeu (#2834) et de Dark Horse Comics (#2615), dans la limite des stocks disponibles.

La bande-son de Stage Tour s’étoffe progressivement, avec seize titres officiellement licenciés confirmés à ce jour. Parmi eux figurent des classiques et des morceaux plus récents, couvrant des genres variés comme le rock, le metal, l’alternatif, le pop-punk et des artistes émergents. La sélection inclut notamment « RATATATA » de BABYMETAL & Electric Callboy, « Get The Funk Out » d’Extreme, « Square Hammer » de Ghost, « Dani California » des Red Hot Chili Peppers, « Psychosocial » de Slipknot, ainsi que des titres de Paramore, Avril Lavigne, Weezer et bien d’autres. Cette diversité reflète la volonté du jeu de célébrer plusieurs générations de musique tout en introduisant les joueurs à des découvertes variées. Seize morceaux ont été révélés jusqu’à présent, mais la bande-son complète devrait s’enrichir avec de nouvelles annonces au cours de l’été, en parallèle des mises à jour de gameplay et des autres révélations majeures avant la sortie du jeu.

Stage Tour s’articule autour de la fantasy de former un groupe et de devenir une star de la scène musicale. Le jeu reprend les mécaniques classiques des jeux de rythme à cinq frettes, tout en y intégrant des éléments modernes de progression, de personnalisation et de rejouabilité. Les joueurs peuvent créer leur propre groupe et monter sur scène en tant que guitariste, bassiste, batteur ou chanteur, en utilisant un contrôleur guitare, une batterie, un micro, une manette standard ou un clavier. Plusieurs modes de jeu sont proposés pour permettre aux joueurs de s’immerger rapidement dans l’expérience, que ce soit en solo ou en multijoueur.

Le développement de Stage Tour s’appuie sur une équipe expérimentée, incluant d’anciens créateurs de Guitar Hero et DJ Hero, ainsi que des membres respectés de la communauté des jeux de rythme. L’objectif affiché est de ramener le genre des jeux musicaux dans les salons pour une nouvelle génération de joueurs, que ce soit pour revivre l’âge d’or des jeux de rythme ou pour découvrir ce genre pour la première fois. Le jeu mise sur une expérience sociale et compétitive, avec la possibilité de former un groupe, de maîtriser chaque note et de relever des défis pour débloquer des récompenses légendaires, du contenu exclusif et des avantages permanents.

Le titre bénéficie d’un partenariat pluriannuel avec Gibson, la marque emblématique d’instruments de musique, qui permet d’intégrer des instruments officiels Gibson, Epiphone et Kramer dans l’expérience de jeu. Ces instruments, parmi les plus iconiques de l’histoire de la musique, sont ainsi directement accessibles aux joueurs, renforçant l’immersion et l’authenticité du titre.

La programmation annoncée à ce jour comprend :