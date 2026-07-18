Un film adapté de l’univers Call of Duty a été officiellement annoncé, marquant une nouvelle étape pour la franchise dans le domaine du cinéma. Lors du Fanatics Fest, un événement dédié aux jeux vidéo et à la culture pop, de nouvelles informations concernant ce projet ont été dévoilées, confirmant notamment sa date de sortie et son cadre narratif. Le film, dont la sortie est prévue pour le 30 juin 2028, s’inscrira dans l’univers Modern Warfare, l’une des périodes les plus populaires de la série.

Les détails précis de l’intrigue ou des personnages impliqués n’ont pas encore été communiqués. Étant donné l’échéance de deux ans avant la sortie, il est probable que des annonces supplémentaires interviennent progressivement. La production a choisi de miser sur une approche cinématographique pour étendre l’univers de Call of Duty, un choix qui pourrait toucher un public plus large que celui des joueurs.

La réalisation du film a été confiée à Peter Berg, réalisateur connu pour des projets comme Friday Night Lights, Hancock et Battleship. Ce choix pourrait indiquer une orientation vers un style visuel et narratif dynamique, en phase avec l’action et les enjeux militaires souvent présents dans la franchise. Une vidéo teaser accompagnant l’annonce officielle a également été partagée, révélant la date de sortie et confirmant l’implication de Berg à la réalisation.