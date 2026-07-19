Un nouveau trailer de Grim Trials a été publié, offrant un aperçu supplémentaire du gameplay et de l’histoire du jeu, dont la sortie est prévue pour le 20 août 2026 sur plusieurs plateformes. Cette annonce s’accompagne de la disponibilité d’une démo gratuite sur l’eShop, permettant aux joueurs de découvrir une partie de l’expérience avant la date de lancement officielle.

Grim Trials se présente comme un heavy metal action roguelite où le joueur a la possibilité de fabriquer et de personnaliser ses propres armes et équipements. L’histoire suit Avelin, une jeune femme morte prématurément, qui se retrouve recrutée parmi les nombreux Moissonneurs de la Mort. Sa mission consiste à traquer les âmes impures, affronter ses propres démons et progresser à travers un enfer façonné selon ses propres choix. L’objectif final d’Avelin est de survivre à ces épreuves pour obtenir le statut de Moissonneur à part entière et, potentiellement, retrouver son amour encore en vie.

Le trailer récemment dévoilé met en lumière des séquences de gameplay inédites ainsi que des éléments narratifs supplémentaires, offrant aux spectateurs un aperçu plus complet de l’univers sombre et musical du titre. Cette sortie s’inscrit dans une stratégie de communication visant à maintenir l’intérêt des joueurs avant la commercialisation du jeu, prévue simultanément sur Steam, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

En parallèle, une démo gratuite est d’ores et déjà accessible via l’eShop, permettant aux joueurs de s’immerger dans l’expérience avant la sortie officielle.