Un message partagé sur le subreddit r/Spacemarine, puis supprimé, a mis en lumière une annonce de Steve Allison, chief business officer de Saber Interactive. Celui-ci affirmait que Warhammer 40,000 : Space Marine 3 et le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic visaient une fenêtre de sortie en 2028, tout en précisant que ces titres ne seraient pas alourdis par des microtransactions.

Cette déclaration a rapidement suscité des interrogations au sein de la communauté, Steve Allison ayant auparavant occupé le poste de responsable de l’Epic Games Store pendant huit ans, période durant laquelle il avait lui-même critiqué le launcher d’Epic, le qualifiant de « launcher qui craint ». Son arrivée chez Saber Interactive a donc été scrutée à la loupe, d’autant plus que ses propos ont été perçus comme une tentative de rassurer les joueurs sur l’absence de changements dans la politique économique des futurs titres de l’éditeur.

Un porte-parole de Saber Interactive a ultérieurement confirmé l’authenticité de ce message à PC Gamer. Selon ses déclarations, Steve Allison a indiqué que son rôle ne consistait pas à exploiter commercialement les produits de l’entreprise de manière agressive. Il a précisé que Saber Interactive avait l’intention de renforcer son approche d’auto-édition et de structurer ses équipes en vue du catalogue prévu pour 2028. Ce catalogue inclurait notamment Warhammer 40,000 : Space Marine 3, le jeu John Wick, ainsi que le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, en plus de titres encore non annoncés. Allison a également souligné que Saber Interactive n’avait jamais eu pour habitude d’intégrer des microtransactions de manière invasive, évoquant par ailleurs son expérience passée chez Telltale Games en 2010, où cette approche n’était pas pratiquée. Il a reconnu que le pack de voix payant proposé pour Warhammer 40,000 : Space Marine 2 avait constitué une erreur, une initiative qu’il n’avait pas soutenue et qu’il ne comptait pas reproduire.

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 a connu un succès commercial notable en 2024, avec un total de douze millions de joueurs, ce qui a permis à Focus Entertainment et Saber Interactive de lancer le développement de sa suite, Warhammer 40,000 : Space Marine 3, dès mars 2025. À ce stade, aucun synopsis détaillé n’a été communiqué, mais il a été confirmé que le titre proposerait une campagne solo ainsi qu’un mode multijoueur. Ces informations restent pour l’instant les seules disponibles concernant ce troisième opus, sans indication supplémentaire sur l’intrigue ou les nouvelles mécaniques de gameplay.

Concernant le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, Saber Interactive a confirmé qu’il faisait toujours partie du catalogue prévu pour 2028, aux côtés de Space Marine 3 et du jeu John Wick. Cependant, la communauté reste sceptique quant à cette annonce, le projet ayant déjà connu plusieurs reports et un changement de studio de développement. Initialement attribué à Aspyr, le développement du remake a ensuite été confié à Mad Head Games, un studio dont l’expérience sur des projets de cette envergure reste à démontrer. Ce silence prolongé et les incertitudes entourant la production ont nourri les doutes quant à la capacité de Saber Interactive à respecter un calendrier aussi ambitieux. En 2028, le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic fêtera ses sept ans depuis son annonce initiale, une période marquée par des retards et des remaniements qui ont érodé la confiance des joueurs.

Steve Allison a abordé la question des microtransactions lors d’un échange sur Reddit, une discussion authentifiée par IGN. Interrogé sur la politique économique de Warhammer 40,000 : Space Marine 2 et des futurs titres de la franchise, il a réitéré que son objectif n’était pas d’adopter des modèles plus agressifs, rassurant ainsi les joueurs sur la préservation de l’expérience de jeu. Dans son message LinkedIn, il a également mentionné explicitement le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, aux côtés de Space Marine 3 et du jeu John Wick, comme faisant partie des projets majeurs prévus pour 2028. Cette mention, bien que présentée comme un objectif et non comme une certitude, a au moins permis de confirmer que le développement du remake était toujours en cours, même si son avenir reste entouré de nombreuses interrogations.