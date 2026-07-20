Pokémon Sleep célèbre ses trois ans ce mois-ci, et un évènement spécial aura lieu pour l’occasion du 20 juillet 2026 à 14:00 UTC au 27 juillet 2026 à 01:59 UTC. Durant cet évènement, vous pourrez profiter de formidables bonus, faire la rencontre de nouveaux Pokémon en jeu, et découvrir une toute nouvelle fonctionnalité qui sera disponible dans son intégralité au terme de cet évènement.

Bonus d’évènement

Chaque jour durant cet évènement, vous pouvez planter une graine dans le panier qui se trouve aux pieds de Ronflex. Si vous mesurez votre sommeil après avoir planté une graine, les fleurs contenues dans ce Panier Floral auront éclos lorsque vous vous réveillerez ! Les graines existent en cinq coloris différents, et vous pourrez obtenir différents bonus en fonction de la couleur de la graine plantée.

De plus, le Mini Boost Bonbon sera disponible durant cet évènement. Cette fonctionnalité permet à vos Pokémon de soutien d’obtenir le double de Points d’Expérience contre quatre fois la quantité habituelle de Fragments de Rêve. Profitez-en pour rapidement monter de niveau vos Pokémon !

De nouvelles entrées en scène

Vos recherches sur le sommeil ont porté leurs fruits ! Selon nos rapports, des Pokémon jamais aperçus auparavant viennent d’apparaître en jeu.

Vous pouvez désormais croiser les premiers partenaires Pokémon de la région de Sinnoh : Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf. Ces Pokémon et leurs évolutions auront plus de chances d’apparaître durant l’évènement de l’anniversaire. Nous espérons que vous pourrez en apprendre plus sur eux et étudier leurs styles de dodo.

L’Île Roupillon de Goinfrex

Pour célébrer le troisième anniversaire de Pokémon Sleep, une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de renforcer vos Pokémon de soutien en passant du temps avec Goinfrex, l’Île Roupillon de Goinfrex, sera disponible !

L’Île Roupillon est une île paisible sur laquelle vit Goinfrex et où vous pouvez envoyer un Pokémon de soutien ! En s’y reposant pleinement, votre Pokémon se développera !

Pour célébrer l’arrivée de cette incroyable fonctionnalité, vous pourrez utiliser un Ticket Roupillon en cadeau la première fois que vous enverrez un Pokémon sur l’Île Roupillon. Avec ce ticket, vous pourrez louer un Coffret détente pour rendre le séjour de votre Pokémon sur l’Île Roupillon encore plus agréable.

Consultez le site officiel de Pokémon Sleep pour plus d’informations sur cette fonctionnalité inédite et sur l’évènement de l’anniversaire.