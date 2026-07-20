Le distributeur britannique de jeux vidéo et de consoles GAME a été placé en administration judiciaire avec une dette estimée à £15,8 millions, marquant la fin d’une institution emblématique du high street britannique après plus de trois décennies d’existence.

Fondé en 1990, GAME s’était imposé comme le principal acteur de la vente physique de jeux et de matériel sur le territoire, comptant jusqu’à 300 magasins à son apogée. Cette situation intervient après une première faillite en 2011, suivie d’un rachat et d’une tentative de relance qui n’aura finalement pas suffi à enrayer son déclin face à l’évolution du marché.

L’entreprise, désormais connue sous le nom de Game Retail Limited, a été incorporée en 2012 après l’acquisition des actifs britanniques de l’ancienne société The Game Group Plc, elle-même placée en administration à l’époque. À cette date, le groupe exploitait plus de 300 points de vente physiques ainsi que deux plateformes e-commerce sous les enseignes Game et Gamestation. Une restructuration avait alors été engagée, incluant la fermeture de certains magasins non rentables et des projets d’ouverture de nouveaux sites, avant une consolidation sous la marque unique Game. Malgré un retour temporaire à la rentabilité, les difficultés structurelles du secteur ont progressivement fragilisé l’entreprise.

Les données financières révèlent une dégradation continue des performances. Pour l’exercice clos en juillet 2016, le chiffre d’affaires s’élevait à £584 millions, mais le bénéfice avant impôts avait chuté de 71 % pour atteindre £6,8 millions. L’année suivante, le chiffre d’affaires diminuait à £493 millions, tandis que l’entreprise enregistrait une perte avant impôts de £7,1 millions. En 2019, la perte s’était creusée à £43 millions pour un chiffre d’affaires de £423 millions. Les administrateurs ont pointé du doigt plusieurs facteurs conjoncturels ayant contribué à cette situation : la transition vers les téléchargements numériques, l’incertitude liée au Brexit, ainsi que l’intensification de la concurrence dans le secteur. La pénurie mondiale de puces électroniques et l’absence de sorties majeures de consoles depuis 2020 ont également pesé sur les performances, notamment lors du dernier trimestre 2025, traditionnellement l’un des plus forts en termes de ventes pour l’entreprise.

En 2019, Frasers Group avait acquis les droits de propriété intellectuelle de la marque dans le cadre d’un accord visant à soutenir l’activité et à régler les loyers impayés du siège social. Malgré ces efforts, la position financière de l’entreprise s’est à nouveau détériorée, conduisant à la nomination de James Saunders et Lauren Wentworth, administrateurs judiciaires de KR8 Advisory, en avril 2026. Leur rapport indique que l’entreprise devait £3,5 millions à un créancier garanti et £12 millions à des créanciers non garantis au moment de son placement en administration. Les administrateurs ont conclu que l’entreprise n’était plus viable, faute de soutien financier continu de la part du créancier garanti. Si des liquidations potentielles pourraient permettre un remboursement partiel pour ce dernier, les créanciers non garantis ne devraient recevoir qu’une fraction minime de leur dû, voire aucune compensation au-delà de la part prescrite par la loi.

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