La société de développement Shift Up a annoncé que Stellar Blade, son titre d’action et de science-fiction, a été officiellement classé par l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) pour la Nintendo Switch 2. Cette classification intervient alors que le jeu est toujours annoncé pour une sortie en 2026, sans précision supplémentaire quant à une date exacte.

Le jeu met en scène EVE, une guerrière d’élite chargée d’une mission périlleuse : reconquérir la Terre, désormais aux mains de forces mystérieuses. Stellar Blade propose une expérience narrative riche, ponctuée de rebondissements, où le joueur est amené à explorer les causes de la chute de la planète dans un univers futuriste. L’intrigue s’appuie sur une structure cinématographique, intégrant des séquences dynamiques et une progression scénaristique soignée, afin d’immerger le joueur dans un récit ambitieux.

Sur le plan du gameplay, Stellar Blade mise sur des combats intenses et des affrontements épiques contre des boss, exigeant une maîtrise approfondie des mécaniques de combat. Le système de progression repose sur un système de compétences, d’équipements et de configurations personnalisables, permettant aux joueurs d’adapter leur style de jeu en fonction des défis rencontrés. Cette approche offre une profondeur stratégique, essentielle pour venir à bout des adversaires les plus redoutables.

En complément des mécaniques traditionnelles, Stellar Blade intègre la prise en charge des commandes par mouvements des Joy-Con 2 pour certaines activités hors combat. Cette fonctionnalité ajoute une couche d’immersion supplémentaire, exploitant les capacités de la manette pour renforcer l’interaction avec l’environnement et les éléments du jeu. Bien que les détails techniques restent limités, cette intégration suggère une volonté d’exploiter pleinement les spécificités de la nouvelle console de Nintendo.