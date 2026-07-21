Akupara Games et le studio Moonlight Kids ont annoncé l’arrivée d’Echo Weaver sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 8 octobre 2026. Ce metroidvania 2D se distingue par son approche unique d’un système de boucle temporelle, où le temps lui-même devient une ressource centrale pour progresser dans l’aventure.

Le jeu place le joueur dans la peau du dernier Weaver, dernier représentant d’une civilisation disparue piégée dans une boucle temporelle sans fin. L’objectif consiste à exploiter les anomalies temporelles et à utiliser les connaissances acquises à chaque itération pour briser définitivement le cycle. L’exploration des vestiges de ce monde en ruine, la découverte de ses mystères et l’optimisation constante de la boucle forment le cœur de l’expérience proposée.

Au centre du gameplay se trouve un glaive extraterrestre lié à l’essence même du personnage, offrant des pouvoirs capables de modifier la réalité. Ces capacités, dont l’essence fragmentée doit être déchiffrée, permettent de contourner des obstacles, de repérer des raccourcis cachés ou de débloquer de nouveaux parcours. Chaque boucle temporelle sert ainsi de terrain d’entraînement pour maîtriser ces facultés et déjouer les pièges d’un monde déterminé à réinitialiser le joueur.

L’univers d’Echo Weaver est peuplé de survivants aux personnalités marquantes, chacun jouant un rôle dans la narration et la progression. Un chat livreur de pizza guide le joueur à travers les ruines, tandis qu’un leader grincheux protège des réfugiés depuis l’Effondrement. Un prêtre malveillant, quant à lui, prêche le désespoir à quiconque l’écoute. Ces personnages secondaires, aux motivations et aux histoires entrelacées, contribuent à enrichir la trame narrative et à éclairer les mystères de Provenance, le monde dans lequel le joueur évolue.

Contrairement aux metroidvanias traditionnels, Echo Weaver ne propose pas d’upgrades classiques. Ici, ce sont les secrets qui tiennent lieu de mécaniques de progression. Dans ce que les développeurs qualifient de « metroidbrainia », le joueur dispose dès le départ de toutes les capacités nécessaires, mais doit apprendre à les utiliser à bon escient. Chaque nouvelle boucle apporte son lot d’indices, et chaque réinitialisation offre l’opportunité d’optimiser son parcours. L’assemblage des pièces du puzzle, la libération du potentiel caché et la maîtrise parfaite de la boucle deviennent les clés pour atteindre la délivrance.

Le gameplay repose sur une mécanique où le temps lui-même est une ressource consommable. Des objets disséminés dans l’environnement permettent d’étendre la durée de la boucle, qui peut ensuite être utilisée pour soigner, commercer, déverrouiller des zones ou activer des mécanismes. Cette approche récompense la mémorisation des dangers et la planification des déplacements, privilégiant la chorégraphie des mouvements et la fluidité du parcours plutôt que les réflexes purs. Les joueurs sont ainsi incités à étudier les schémas de pièges et de dangers pour en tirer parti et tracer des itinéraires optimaux à travers les ruines.

Echo Weaver s’adresse particulièrement aux fans de titres comme Outer Wilds et Ori and the Blind Forest, mêlant exploration, narration riche et réflexion stratégique. Le jeu sera disponible dès son lancement sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, Epic Games Store, GOG et Microsoft Store. Il fera également partie du catalogue Xbox Game Pass dès sa sortie.