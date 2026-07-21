Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annonce son retour à la gamescom 2026, où ses licences emblématiques seront à l’honneur lors du plus grand salon mondial dédié à l’industrie du jeu vidéo. Les fans de ces franchises historiques pourront profiter d’une expérience spéciale autour de ces prochaines sorties dans le Hall 07.1 | Stand A021 – B020.

Dans la continuité de son partenariat avec la gamescom, une toute nouvelle bande-annonce de SILENT HILL: Townfall sera dévoilée pendant l’Opening Night Live, pour en révéler davantage sur ce jeu d’horreur psychologique. Les visiteurs en quête d’une expérience terrifiante pourront se rendre sur le stand de KONAMI pour découvrir une expérience interactive immersive consacrée à SILENT HILL: Townfall.

KONAMI proposera également des sessions hands-on de Castlevania: Belmont’s Curse, qui permettront aux fans de découvrir une nouvelle approche de la formule classique de Castlevania en incarnant Rose Belmont, membre de la légendaire famille de chasseurs de Dracula. Les fans d’action/espionnage tactique et de la série METAL GEAR pourront quant à eux profiter d’une occasion spéciale de prendre une photo aux côtés d’une machine bipède spéciale, pour marquer l’arrivée de METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2.

Les Duellistes expérimentés pourront se rendre dans le Hall 05.2 | Stand B021 – A020 pour découvrir Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER et essayer les dernières nouveautés, tandis qu’une équipe d’experts pourra guider les nouveaux venus lors de leurs Duels et leur expliquer les différentes mécaniques. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL et Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS seront également présents pour les amateurs de jeux numériques.

Organisée à Cologne, en Allemagne, la gamescom 2026 se tiendra du 26 au 30 août, après la gamescom Opening Night Live le 25 août. La gamescom est organisée conjointement par Koelnmesse et game, l’association allemande de l’industrie du jeu vidéo.