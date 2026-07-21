Kylian Mbappé fait son grand retour au sein de la franchise et devient la star de la jaquette d’EA SPORTS FC™ 27

Electronic Arts annonce aujourd’hui que Kylian Mbappé sera l’athlète de la jaquette de l’édition Ultimate d’EA SPORTS FC™ 27. Le prodige français fait son retour sur la jaquette du jeu après quatre années.

« Figurer sur la jaquette d’un jeu EA SPORTS FC est un moment très spécial pour moi,” a déclaré Kylian Mbappé. “C’est un honneur de poursuivre ma relation de longue date avec la franchise, aux côtés des joueurs qui ont marqué son histoire. J’ai hâte que tout le monde découvre FC 27. »

“Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau Kylian au sein de la franchise en tant que star de la jaquette d’EA SPORTS FC 27,” a déclaré Jeff Sharma, vice-président de la stratégie franchise et du marketing chez EA SPORTS FC. “Les performances de Kylian, aussi bien en club qu’en sélection, ont fait de lui l’un des joueurs les plus marquants de sa génération. Il incarne l’ambition, la créativité et l’aura mondiale qui définissent aujourd’hui EA SPORTS FC, et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec lui.”

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Mbappé s’est illustré au plus haut niveau du football mondial. Il a terminé meilleur buteur de LALIGA EA SPORTS lors de chacune de ses deux saisons en Espagne et a remporté le Soulier d’or de l’UEFA Champions League 2025/26 après avoir inscrit 15 buts dans la compétition.

Il a également maintenu cette dynamique sur la scène internationale grâce à une série de performances remarquées avec l’équipe de France durant l’été, renforçant encore davantage son statut parmi l’élite mondiale et lui valant sa place sur la jaquette d’EA SPORTS FC 27.