Enchanteur. Haut en couleur. Mémorable. Le monde calme et magnifique d’Unpetrified: Échos de la nature invite les joueurs au cœur d’une aventure touchante. L’automne dernier, la sortie PC tant attendue a été très largement encensée. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch, et Xbox Series X|S.

Découvrez l’amitié improbable entre un golem de pierre et un renard qui se retrouvent plongés dans une quête pour percer les mystères d’une civilisation perdue. Dans ce jeu indépendant narratif, vous aurez pour mission de restaurer la nature et croiserez la route de nombreux résidents de la forêt. L’œuvre est faite avec amour, et cela se ressent dans chaque recoin de son univers merveilleux.

Unpetrified: Échos de la nature vous propose :

Une histoire touchante

Le jeu raconte une histoire émouvante qui aborde l’amour et le deuil, avec des quêtes et des moments narratifs qui vous toucheront de plein fouet.

Des ruines antiques à explorer

Sillonnez les ruines d’anciennes infrastructures pour découvrir les vestiges d’une civilisation perdue.

Des amitiés qui se nouent

Rencontrez et aidez des créatures des bois féériques et liez-vous d’amitié avec un renard qui vous prêtera main-forte dans votre aventure.

Des défis à relever

Surmontez les obstacles qui se dressent sur votre route en élucidant diverses énigmes narratives.

Dominik Gygax, cofondateur de Dreamhunt, précise : « Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à jouer que nous en avons eu à créer ce jeu. C’est une aventure riche en amour et en émotions, mais aussi en sueur et en larmes. Nous y avons vraiment mis tout notre cœur. »

« Chaque aspect du jeu est minutieusement soigné, déclare Matthijs Kramer, responsable production de l’éditeur Mindscape. L’histoire va toucher les cœurs des joueurs du monde entier. »